ارتفاع مقاعد الأفلان بمجلس الأمة إلى 30 مقعدا
ارتفعت مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني إلى 30 مقعدا بمجلس الأمة، بعدما قرر المجلس الدستوري منح كرسي مجلس الأمة لولاية ورقلة إلى الأفلان إثر فاز به سليم بلحسروف عن المترشحين الأحرار. وأفاد بيان لحزب جبهة التحرير الوطني نشر على الصفحة الرسمية “بالفايسبوك”، أنه وبعد عملية الطعن التي تقدم بها مرشح حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر جديع بولاية ورقلة للمجلس الدستوري لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت مؤخرا وبعد دراسته والتأكد من صحة الطعن والنتائج قرر المجلس الدستوري أن يسند الكرسي للأفلان، وبذلك يصعد إلى 30 كرسيا حازت عليه الأفلان.
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