مقري يؤكد لقاءه "بالسعيد بوتفليقة" في إطار مبادرة "التوافق الوطني"





أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لقاءه بشقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، في إطار سلسلة اللقاءات التي أجراها مع عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية في إطار مبادرته السياسية. وأجاب مقري في صفحته الرسمية بموقع فايسبوك على أحد التعليقات التي تساءل صاحبها عن حقيقة لقائه بشقيق رئيس الجمهورية وسبب إخفائه للأمر، قائلا إنه " صرح عدة مرات بأنه إلتقى السعيد بوتفليقة وغيره"، مبررا عدم إعلانه للأمر بأن نصف اللقاءات الخمسين التي تم عقدها في إطار مبادرة التوافق الوطني لم يعلن عنها. وأضاف مقري ردا على أحد التعليقات في صفحته الرسمية بالقول:" ..نصف اللقاءات من الخمسين لقاء التي أجراها د. مقري لم يعلن عنها وصرح عدة مرات بأنه إلتقى السعيد بوتفليقة وغيره، ومبادرة التوافق الوطني حاربتها السلطة فكيف تكون منها. خمم شوية!.."، ولم يجب مقري عن بقية الأسئلة، بمعنى متى التقى السعيد بوتفليقة، وهل تم اللقاء بعد أم قبل إطلاق مبادرته السياسية، وهل هي بإيعاز منه أم لا- وفقا لما تم تداوله-.

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