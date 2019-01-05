الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
05/01/2019 09:44:00

بلعيد: تأجيل الرئاسيات ليس في مصلحة الجزائر


  • ·      نحترم إرادة الشعب إذا رغب في إستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم
  • ·      رفضنا مبادرات الأحزاب لأنها فاقدة لارضية نقاش

أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أمس، أن حزبه سيشارك رسميا في رئاسيات أفريل 2019 ، مشيرا أن  جبهة المستقبل ستكون موجودة ومتواجدة في كل شبر من أرض الجزائر، وهذا عبر منتخبيها و مناضليها، موضحا أن تأجيل الإنتخابات الرئاسية ليس في مصلحة البلاد، داعيا إلى تنظيمها في وقتها شهر أفريل  القادم، والسماح للشعب باختيار إما إستمرار الرئيس بوتفليقة إذا أراد ذلك أو اختيار مرشح آخر. وقال بلعيد على هامش الندوة الوطنية لجبهة المستقبل للمرأة بقرية الفنانين بالعاصمة إن جبهة المستقبل تحترم إرادة الشعب الجزائري وتجعلها فوق كل مصلحة، قائلا بخصوص مقترحات تأجيل الانتخابات الرئاسية أو ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة " إذا أراد الشعب عهدة جديدة فليكن ذلك، بشرط أن تكون إنتخابات نزيهة وشفافة تضمن رأي الشعب الجزائري". و تطرق رئيس الجبهة إلى موقفه من الإنتخابات الرئاسية المقررة في أفريل وكذا ندوة الإجماع الوطني، مؤكدا أن مبررات تأجيل الاستحقاق الرئاسي لا تتماشى مع الدستور الذي يبقى واضحا في هذه المسألة، مشيرا إلى أن إحترام المؤسسات الدستورية يقتضي التوجه إلى انتخابات شفافة في وقتها المناسب، مجددا تأكيده الدخول في غمار التنافس وفق قرار مؤتمر جبهة المستقبل الثاني، وأضاف:" أنه ليس ضد ترشح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة والاستمرار في السلطة إذا أراد الشعب الجزائري ذلك عن طريق  صناديق الاقتراع". أما بخصوص المبادرات  المطروحة بالسياسية ورفض الحزب دخولها قال بلعيد إنها تفتقر لأرضية للنقاش تجمع كل الأحزاب على موقف واحد، مؤكدا أن جبهة المستقبل تسعى إلى استقرار البلاد من خلال تأطير المواطنين ودعوتهم للإسهام  في الحياة السياسية، التي هي مسؤولية كل الأحزاب، هذه الأخيرة التي حملها مسئولية نفور المواطن عن المواعيد الإنتخابيةوعلق رئيس الحزب عن رسالة وزارة الدفاع الوطني حيال بعض الجهات التي تنتقد الجيش، مؤكدا:" ..المؤسسة العسكرية تحظى بثقة كبيرة لدى كل الجزائريين بفضل مصداقيتها"، مضيفا أن موقف جبهة المستقبل في هذا الخصوص هو إستمرار حيادية الجيش.

خ.قدوار

 

عدد القراءات 5 مرة | قراءات اليوم 5 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قاسيمي: الأشخاص الذين تم إرجاعهم "بالحدود الجنوبية" ليسوا مهاجرين

أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، بالجزائر العاصمة، بأن الأشخاص الذين تم مؤخرا إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية ليسوا بمهاجرين، واصفا المعلومات التي
image

اتصالات الجزائر تطلق الطبعة الأولى من منتدى "قدوتيك"

ينتظر ان تطلق اتصالات الجزائر الطبعة الأولى من منتدى “قدوتيك”- وفقا لما تم تداوله- ، حيث يعد فضاء لتقاسم الخبرات وتحفيز الطلبة في مجال تكنولوجيات
image

وزارة الصحة: "البوحمرون" لا يزال ينتشر في الجزائر

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة (البوحمرون) في بعض الولايات ، داعية بالمقابل الى تلقيح الأطفال ضد هذا المرض
image

قطاع التعليم العالي بالعاصمة سيتدعم بهياكل بيداغوجية جديدة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنه سيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على  مستوى ولاية الجزائر بهياكل بيداغوجية جديدة بمناسبة الدخول الجامعي
image

بدوي في زيارة عمل وتفقد إلى الجنوب اليوم

يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، اليوم، مرفوقا بوفد وزاري بزيارة إلى المقاطعة الإدارية الحدودية عين قزام (ولاية تمنراست), حيث سيشرف
image

"مجلة الجيش" تردُ على العسكريين المتقاعدين

عادت قيادة الجيش مرة أخرى للحديث عن تصرفات عسكريين متقاعدين ، حيث اعتبرت مجلة الجيش أنه  تغذيهم طموحات وأطماع شخصية على حساب الجيش. وأكدت مجلة "الجيش"
image

استحداث 6 مديريات منتدبة في المقاطعات الإدارية الجديدة

تم استحداث 6 مديريات منتدبة في المقاطعات الإدارية الجديدة حيث صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 18-303  يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي
image

بإشراف وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب: المنتدى الوطني للمنتخبين السابقين يعقد لقاءً جهويا اليوم

يشرف وزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، اليوم، على لقاءً جهويا للمنتخبين السابقين لولايات الوسط بقاعة بعزيز أمام مقر  الولاية بالبليدة. وقال الوزير في منشور له
image

ارتفاع مقاعد الأفلان بمجلس الأمة إلى 30 مقعدا

ارتفعت مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني إلى 30 مقعدا بمجلس الأمة، بعدما قرر المجلس الدستوري منح كرسي مجلس الأمة لولاية ورقلة إلى الأفلان إثر فاز
image

مقري يؤكد لقاءه "بالسعيد بوتفليقة" في إطار مبادرة "التوافق الوطني"

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لقاءه بشقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة،  في إطار سلسلة اللقاءات التي أجراها مع عدد من
قيم هذا المقال
0