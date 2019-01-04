رئيس جبهة المستقبل : جئنا نناضل طموحنا الوصول الى السلطة كحزب سياسي
لسنا كما يعتقدون بل نحن وجدنا في الساحة السياسية قبل هؤلاء الذين تعتقدون اننا جئنا لتكسيرهم . ابدا هكذا قال رئيس جبهة المستقبل على هامش الندوة الوطنية للمرأة. مؤكدا نحن نناضل وهدفنا واضح تمام الوضوح اللوصول الى السلطة كحزب سياسي مشيرا ان حزب طلائع الحريات ليس بالحزب الذي جندنا لكسره والدليل كم من مقعد فاز حزب طلائع الحريات خلال المحليات الماضية ؟ وفي المقابل ركز على مبدأ التداول موضحا ان هناك شخصيات كانوا مدراء في وزارات وقتها، وقد أتت بهم ظروف وذهبت بهم ظروف”. وفي ذات السياق اشار بالأمر القاطع مشددا على “مكافحة كافة أشكال التزوير والتصدي لظاهرة شراء الذمم من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ومنح الشعب الجزائري الحرية في اختيار الرجل المناسب الذي سيقود البلاد”، مؤكدا “مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يجب ان تنظم في وقتها المحدد”.
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