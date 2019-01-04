توقيف ثلاثة عناصر دعم للارهاب
تم توقيف ثلاثة عناصر لدعم الإرهاب بوهران وتلمسان وباتنة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جانفي الجاري، بكل من وهران وتلمسان وبباتنة ثلاثة 3عناصر دعم للجماعات الإرهابية. . وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ، بتمنراست 36 منقبا عن الذهب وضبط 13مولدا كهربائيا (13) مطرقة ضغط (02) كاشف عن المعادن بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع، كما تم إحباط بكل من سوق أهراس ، تبسة والطارف محاولة تهريب (11551) لتر من الوقود.
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