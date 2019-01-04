

توقيف ثلاثة عناصر دعم للارهاب تم توقيف ثلاثة عناصر لدعم الإرهاب بوهران وتلمسان وباتنة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جانفي الجاري، بكل من وهران وتلمسان وبباتنة ثلاثة 3عناصر



الجيش الوطني الشعبي: المحافظة على استقرار البلاد ومواصلة مسار التطوير واصل الجيش الوطني الشعبي خلال السنة المنقضية بذل جهود مضنية على عدة اصعدة في الدفاع عن الوطن وتأمينه من اي تهديدات وصون سيادته والمحافظة على استقراره



هلاك زوج شاب اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بقسنطينة لقي زوج و زوجته حتفه ليلة أمس الخميس إلى الجمعة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمدينة علي منجلي "قسنطينة", حسب ما علم اليوم الجمعة من



بدوي في زيارة عمل إلى ولاية تمنراست غدا يقوم غدا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مرفوقا بوفد وزاري بزيارة عمل وتفقد إلى المقاطعة الإدارية الحدودية عين قزام بولاية تمنراست



مجهولون يدمرون مقر تلفزيون فلسطين بغزة اقتحم مجهولون اليوم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في حي "تل الهوا" غرب مدينة غزة، ودمروا ممتلكاتها من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة حاسوب. وذكرت



أكد أنها خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة: مساهل يشيد بإجراءات التنسيق الأمني في ليبيا أشاد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها الليبيون للتنسيق الأمني، معتبرا ذلك خطوة إيجابية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. وقال مساهل، في تغريدة



تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق ببومرداس تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري لبلدية بومرداس من الإطاحة بعصابة متكونة من خمسة أشخاص (أعمارهم ما بين 23 و30 سنة) متورطين في قضايا إجرامية تتعلق



توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال للمعلومات، أوقفت



توقيف 36 منقبا عن الذهب بتمنراست أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، بتمنراست، 36 منقبا عن الذهب. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه تم ضبط (13) مولدا