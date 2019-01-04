هلاك زوج شاب اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بقسنطينة
لقي زوج و زوجته حتفه ليلة أمس الخميس إلى الجمعة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمدينة علي منجلي "قسنطينة", حسب ما علم اليوم الجمعة من مصالح الحماية المدنية. و أوضح ذات المصدر بأن عناصر الوحدة الرئيسية بن عطا لله محمد الشريف تدخلوا من أجل إسعاف رجل يبلغ من العمر 30 سنة و زوجته البالغة من العمر 29 سنة بالوحدة الجوارية رقم 8 مشيرا إلى أن الضحيتين كانتا متوفيتين عند وصول أطباء الحماية المدنية. و أضاف ذات المصدر بأن الضحيتين توفيتا جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزلهما السكني مردفا بأنه تم تحويل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي.
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