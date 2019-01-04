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04/01/2019 15:49:00

بدوي في زيارة عمل إلى ولاية تمنراست غدا


 

 

يقوم غدا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مرفوقا بوفد وزاري بزيارة عمل وتفقد إلى المقاطعة الإدارية الحدودية عين قزام بولاية تمنراست للوقوف على وتیرة التنمیة بها.

وسيشرف نور الدين بدوي على وضع حيز الخدمة ويتفقد مشاريع تنموية اجتماعية-اقتصادية .

 

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