بدوي في زيارة عمل إلى ولاية تمنراست غدا
يقوم غدا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مرفوقا بوفد وزاري بزيارة عمل وتفقد إلى المقاطعة الإدارية الحدودية عين قزام بولاية تمنراست للوقوف على وتیرة التنمیة بها.
وسيشرف نور الدين بدوي على وضع حيز الخدمة ويتفقد مشاريع تنموية اجتماعية-اقتصادية .
عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك