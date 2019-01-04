تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق ببومرداس





تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري لبلدية بومرداس من الإطاحة بعصابة متكونة من خمسة أشخاص (أعمارهم ما بين 23 و30 سنة) متورطين في قضايا إجرامية تتعلق بتزوير وثائق إدارية وترويج المخدرات والدعارة.

وأوضح المكلف بخلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي، بأنه تمت الإطاحة بهذه العصابة التي تنشط على مستوى مدينة بومرداس وضواحيها إثر توقيف أحد عناصرها وهو شاب مسبوق قضائيا على متن دراجة نارية حيث تم اكتشاف بعد تفتيشه عدم حيازته على شهادة تأمين الدراجة واستعماله لرخصة سياقة مزورة وعلى قطعة من المخدرات الصلبة صنف القنب الهندي، وبعد تحويل الشاب الموقوف للتحقيق تم اكتشاف أن الدراجة النارية التي كان يقودها مسروقة على إثرها تم التعرف و توقيف الأشخاص المشبوهين الثلاثة الآخرين شركائه في هذه العملية.

وقامت مصالح الأمن الحضري لبومرداس بعد ذلك بإعداد ملفات قضائية لكل المتورطين في الجرائم المسجلة و بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس تم إيداع المتهمين الأربعة الحبس بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيجلابين إلى غاية محاكمتهم.

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