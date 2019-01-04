توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من وهران وتلمسان وبباتنة، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.
عدد القراءات 4 مرة | قراءات اليوم 4 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك