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04/01/2019 13:46:00

توقيف 36 منقبا عن الذهب بتمنراست


أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، بتمنراست، 36 منقبا عن الذهب.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه تم ضبط (13) مولدا كهربائيا (13) مطرقة ضغط (02) كاشف عن المعادن بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع، كما تم إحباط بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف محاولة تهريب (11551) لتر من الوقود، من جهة أخرى، حجز عناصر حرس الحدود (19) حزمة شباك للصيد غير شرعي للمرجان بالطارف.

 

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