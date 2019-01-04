

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال للمعلومات، أوقفت



توقيف 36 منقبا عن الذهب بتمنراست أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، بتمنراست، 36 منقبا عن الذهب. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه تم ضبط (13) مولدا



حجز أزيد من 60 كلغ من الكيف المعالج بعين الدفلى تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي في المخدرات مع حجز أزيد من 60



انخفاض نسبة الأمية إلى 9.44 بالمائة في الجزائر انخفضت نسبة الأمية في الجزائر إلى 9.44 بالمائة، حسب آخر تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار التي نشرها عشية الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية



منظمة الأوبك تسجل أكبر انخفاض في إنتاجها النفطي منذ 2017 سجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر 2018 أكبر انخفاض في إنتاجها النفطي، منذ جانفي، حيث بدأت السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم،



من 10 الى 12 جانفي: وهران تحتضن الطبعة الرابعة للقاء الدولي للمسرح الارتجالي ستحتضن مدينة وهران الطبعة الرابعة للقاء الدولي للمسرح الارتجالي من 10 إلى 12 جانفي. وأوضح مسؤول الجمعية المسرحية المنظمة "لي درول مادير" أنه بالإضافة إلى الجزائر،



عن عمر يناهز 84 عاما : وفاة الروائي المصري عبد الوهاب الأسواني توفي، أمس، الكاتب والروائي المصري عبد الوهاب الأسواني، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد رحلة زاخرة بالعطاء الأدبي امتدت لنحو نصف قرن. وقالت وزيرة الثقافة المصرية



عبد الرزاق مقري يؤكد لقاءه بالمستشار الخاص لبوتفليقة " شقيقه السعيد " كد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لقاءه بشقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة.وأجاب مقري في صفحته الرسمية بموقع فايسبوك على أحد التعليقات