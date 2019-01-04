حجز أزيد من 60 كلغ من الكيف المعالج بعين الدفلى





تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي في المخدرات مع حجز أزيد من 60 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم أن "فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى تمكنت بحر هذا الأسبوع وفي عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي في المخدرات مع حجز أزيد من 60 كلغ من المخدرات"، وتمت هذه العملية -حسب البيان- إثر استغلال معلومات دقيقة حول نشاط العقل المدبر ما استدعى إعداد خطة أمنية محكمة كللت بتوقيفه وبناء على إذن من مصالح العدالة المختصة تم تفتيش مسكنه أين أثمرت العملية بحجز كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة على متن سيارته بمقر سكناه إذ قدرت الكمية بـ60 كلغ و90 غرام من المخدرات إلى جانب 30 قرصا مهلوسا كما تم حجز مبلغ مالي قدره 34 مليون سنتيم من عائدات نشاطه الإجرامي إلى جانب ضبط هواتف نقالة و كذا معدات خاصة بتوضيب الطلبيات كما تم توقيف شخص ثاني في القضية".

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