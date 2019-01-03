عبد الرزاق مقري يؤكد لقاءه بالمستشار الخاص لبوتفليقة " شقيقه السعيد "
كد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لقاءه بشقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة.
وأجاب مقري في صفحته الرسمية بموقع فايسبوك على أحد التعليقات التي تساءل صاحبها عن حقيقة لقائه بشقيق رئيس الجمهورية وسبب إخفائه للأمر، قائلا إنه ” صرح عدة مرات بأنه إلتقى السعيد بوتفليقة وغيره”.
وبرر رئيس حركة مجتمع السلم عدم إعلانه للأمر بأن نصف اللقاءات الخمسين التي تم عقدها في إطار مبادرة التوافق الوطني لم يعلن عنها، متسائلا عن سبب محاربة السلطة لمبادرة التوافق الوطني في ظل الإدعاءات التي يقول أصحابها أنها مبادرة للسطة.
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