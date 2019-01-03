

عبد الرزاق مقري يؤكد لقاءه بالمستشار الخاص لبوتفليقة " شقيقه السعيد " كد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لقاءه بشقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة.وأجاب مقري في صفحته الرسمية بموقع فايسبوك على أحد التعليقات



عبد القادر بن صالح يوقع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس السابق نيجيريا الفيديرالية وقع السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس 30 جانفي 2019، بمقر سفارة نيجيريا بالجزائر، باسم فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،



الجزائر استقبلت 50 ألف سوري في السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية ذكر مسؤول كبير أن الجزائر منعت جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات المعارضة السورية إلى أراضيها إذ تعتبرهم يشكلون تهديدا أمنيا.



القضاء على إرهابيين 2خطيرين على إثر كمين نصب بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس بإقليم الناحية العسكرية الثانية، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 جانفي 2019، من القضاء على



توزيع 39 حافلة للنقل المدرسي لفائدة بلديات الولاية أم البواقي تم اليوم الأربعاء بولاية أم البواقي توزيع 39 حافلة للنقل المدرسي لفائدة بلديات الولاية ال 29 و ذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة. و قد أشرف



وفاة 31 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب 1.275 آخرون بجروح متفاوتة في 1.152 حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية على المستوى الوطني في الفترة الممتدة ما بين



خلال سنة 2018 : حجز أزيد من 23 قنطار من الكيف المعالج بتلمسان حجز عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان 23 قنطار و 60 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2018 . وأوضح بيان لخلية الاتصال لهذه الهيئة الأمنية