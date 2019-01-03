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03/01/2019 22:42:00

عبد القادر بن صالح يوقع على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس السابق نيجيريا الفيديرالية


وقع السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس 30 جانفي 2019، بمقر سفارة نيجيريا بالجزائر، باسم فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الفيديرالية، السيد شيهو شاغاري، يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 عن عمر يناهز93  عامًا.

وكتب السيد بن صالح  في سجل التعازي:

        تلقيت ببالغ الحزن و عميق التأثر نبأ وفاة شيهو شاغازي، الرئيس الأسبق لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، بعد عمر طويل قضاه في بناء و تشييد وطنه.

       وإذ أشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل، فإني باسم فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة و أصالة عن نفسي، أتقدم إليكم و من خلالكم إلى عائلة الفقيد، بأحر التعازي و أصدق المواساة القلبية، مؤكدا لكم عن عميق تعاطفنا و كامل تضامننا.

       كما لا يفوتني في هذا الوقت العصيب، أن أنوه بخصال المغفور له، إذ كان رجل دولة بإمتياز، بمواقفه الحازمة و إسهاماته الجليلة تجاه وطنه و شعبه، بتفانيه و إخلاصه.

       إنه برحيل شيهو شاغازي، فإن جمهورية نيجيريا الفيدرالية تفقد أحد أعلامها اللامعة وواحد من أبنائها البررة الذين كرسوا حياتهم في خدمتها و الدفاع عن مصالحها، فأضحى مثالا في الوطنية و رمزا في الثبات أمام الصعاب، رحم الله الفقيد و عوض الشعب النيجيري الشقيق فيه خيرا.

       و إذ أجدد لكم خالص العزاء، أدعو الله جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته        و يسكنه فسيح جنانه "مع الذين أنعم عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين       و حسن اولئك رفيقا" . صدق الله العظيم.

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