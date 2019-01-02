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02/01/2019 19:01:00

القضاء على إرهابيين 2خطيرين


على إثر كمين نصب بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس بإقليم الناحية العسكرية الثانية، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 جانفي 2019، من القضاء على إرهابيين 2خطيرين، واسترجاع بندقيتين 2 آليتين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة، فيما تزال العملية متواصلة. من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست وبرج باجي مختار 18 منقبا عن الذهب وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وخمسة 5 مخازن ذخيرة و(400) طلقة و30 مولدا كهربائيا و22 مطرقة ضغط ومعدات تفجير..

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