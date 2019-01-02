توزيع 39 حافلة للنقل المدرسي لفائدة بلديات الولاية أم البواقي





تم اليوم الأربعاء بولاية أم البواقي توزيع 39 حافلة للنقل المدرسي لفائدة بلديات الولاية ال 29 و ذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة. و قد أشرف على حفل تسليم حافلات النقل المدرسي الذي أقيم بمقر ديوان الولاية والي الولاية مسعود حجاج الذي صرح بالمناسبة أن هذه العملية التي كلفت خزينة الدولة أكثر من 280 مليون دج تعتبر "حصة أولى" تستفيد منها الولاية في إطار صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية. و أعلن الوالي في سياق متصل أن ولاية أم البواقي ستستفيد في "المستقبل القريب" بحصة ثانية لحافلات النقل المدرسي ستوزع على البلديات التي عبرت عن احتياجاتها في هذا المجال من أجل تكفل جيد بظروف تمدرس التلاميذ. للإشارة فإن 19 بلدية عبر الولاية استفادت كل واحدة منها من حافلة واحدة ضمن عملية التوزيع التي تمت اليوم فيما استفادت 10 بلديات من حافلتين اثنتين لكل واحدة منها, وفقا لوالي الولاية

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