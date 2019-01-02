وفاة 31 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب 1.275 آخرون بجروح متفاوتة في 1.152 حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية على المستوى الوطني في الفترة الممتدة ما بين 23 و29 ديسمبر الماضي.
وحسب حصيلة أوردتها اليوم مصالح الحماية المدنية، فإن ولاية الجزائر شهدت خلال نفس الفترة وفاة 3 أشخاص وجرح 141 آخرين على إثـر وقوع 166 حادث مرور، كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخـماد 625 حريق منزلي وصناعي وحرائق مختلفـة، خلال نفس الفترة، مع تسجيل5.624 تدخـل لتغطية 5.070 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر.
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