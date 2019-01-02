

وفاة 31 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب 1.275 آخرون بجروح متفاوتة في 1.152 حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية على المستوى الوطني في الفترة الممتدة ما بين



خلال سنة 2018 : حجز أزيد من 23 قنطار من الكيف المعالج بتلمسان حجز عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان 23 قنطار و 60 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2018 . وأوضح بيان لخلية الاتصال لهذه الهيئة الأمنية



توقيف مخربي المركبات بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس بعلي منجلي بأمن ولاية قسنطينة من توقيف مشتبهين فيهما البالغان من العمر 25 و 29 سنة لضلوعهما في قضية التخريب



سوناطراك توقع اتفاقيات في مجال الغاز وقعت شركة البترول والغاز الوطنية سوناطراك بالجزائر العاصمة اتفاقيتين (2) مع شركتي كوسيدار للقنوات من جهة، و المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى من جهة ثانية،



غلق جميع أسواق الماشية لمنع انتشار داء الحمى القلاعية كشفت المفتشة البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية, إلهام بلعمري، أول أمس، أنه تم غلق جميع أسواق الماشية المنتشرة عبر إقليم ولاية أم البواقي كإجراء وقائي لمنع



ببشار: آلاف السياح الوطنيين يتدفقون على تاغيت وبني عباس تدفق آلاف السياح أغلبهم مواطنون من مختلف جهات البلاد على تاغيت و بني عباس لقضاء العطلة وحضور احتفالات نهاية السنة بهاتين المنطقتين الواقعتين على التوالي



"الكادنات"..ورحيل بوحجة أهم ما عرفه البرلمان في 2018 شهدت المؤسسة التشريعية بغرفتيها (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني), خلال سنة 2018, المصادقة على مشاريع قوانين هامة منبثقة من التعديل الدستوري لسنة 2016 ومواكبة لتطور



مؤشرات حوادث المرور بالجزائــر في انخفــــاض كشف احمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن الأرقام المتعلقة بحوادث المرور وعدد ضحاياها في انخفاض مستمر بالجزائر منذ 2016. وقال نايت



صيغ جديدة وإدماج الجالية أهم ما ميز قطاع السكن في 2018 · توزيع 295 ألف وحدة سكنية ..وتمديد آجال تسوية وضعية البنايات لعل أهم ما تميز به قطاع السكن سنة 2018 هو التوجه نحو تنويع العرض واستحداث