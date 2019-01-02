خلال سنة 2018 : حجز أزيد من 23 قنطار من الكيف المعالج بتلمسان
حجز عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان 23 قنطار و 60 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2018 .
وأوضح بيان لخلية الاتصال لهذه الهيئة الأمنية اليوم أنه تم كذلك خلال نفس الفترة حجز 12غرام من الكوكايين و14.435مؤثر عقلي. وبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال مكافحة المخدرات خلال العام الماضي 539 قضية تمكن من خلالها عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من توقيف 916 شخص متورط, ومن جهة ثانية, عالجت ذات المصلحة خلال الفترة المذكورة 266 قضية متعلقة بالعنف ضد المرأة و132 قضية خاصة بالعنف ضد القصر حيث تم وضع 15 قاصرا كانوا معرضين لأخطار معنوية بمراكز حماية الأحداث بالولاية وتسليم 36 أخرا لوالديهم. كما تم خلال العام الماضي معالجة 110 قضية مختلفة تورط فيها 130 قاصرا حيث تم وضع 26 منهم بمراكز حماية الأحداث بالولاي
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