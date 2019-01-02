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02/01/2019 14:50:00

خلال سنة 2018 : حجز أزيد من 23 قنطار من الكيف المعالج بتلمسان


حجز عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان 23  قنطار و 60 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2018 .

وأوضح بيان لخلية الاتصال لهذه الهيئة الأمنية  اليوم أنه تم كذلك خلال نفس الفترة حجز 12غرام من الكوكايين  و14.435مؤثر عقليوبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال مكافحة المخدرات خلال العام الماضي 539  قضية تمكن من خلالها عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من توقيف 916  شخص متورط, ومن جهة ثانية, عالجت ذات المصلحة خلال الفترة المذكورة 266 قضية متعلقة  بالعنف ضد المرأة و132 قضية خاصة بالعنف ضد القصر حيث تم وضع 15 قاصرا كانوا  معرضين لأخطار معنوية بمراكز حماية الأحداث بالولاية وتسليم 36 أخرا لوالديهم. كما تم خلال العام الماضي معالجة 110 قضية مختلفة تورط فيها 130 قاصرا حيث تم  وضع 26 منهم بمراكز حماية الأحداث بالولاي

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