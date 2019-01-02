الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
02/01/2019 13:53:00

توقيف مخربي المركبات بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة


  تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس بعلي منجلي بأمن ولاية قسنطينة من توقيف مشتبهين فيهما البالغان من العمر 25 و 29 سنة لضلوعهما في قضية التخريب العمدي لملك الغير .

    وقائع القضية تعود إلى ليلة 25 الى 26 -12-2018 و تبعا للشكاوي  المقدمة من قبل 08 ضحايا بخصوص تعرض عجلات مركباتهم الى التخريب من قبل مجهول (ين) على مستوى حظيرة بالوحدة الجوارية 18 " كناب إيمو" اين اقدم الفاعلون على تخريب عجلتين لكل مركبة حسب المعاينة الميدانية ، التحقيق المفتوح من قبل قوات الشرطة و بتكثيف التحريات و الابحاث تم تحديد هوية مشتبه فيهما ، ليتم توقيفهما بالقرب من مقر اقامتهما بالوحدة الجوارية 19 علي منجلي خلال الدوريات التي قامت بها قوات الشرطة لذات المصلحة خلال ليلة نهاية السنة ، بعد خطة عملية محكمة و تحويلهما الى مقر المصلحة .

   بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين  قدما  بموجبه أمام النيابة المحلية .

عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

توقيف مخربي المركبات بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة

  تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس بعلي منجلي بأمن ولاية قسنطينة من توقيف مشتبهين فيهما البالغان من العمر 25 و 29 سنة لضلوعهما في قضية التخريب
image

سوناطراك توقع اتفاقيات في مجال الغاز

وقعت شركة البترول والغاز الوطنية سوناطراك بالجزائر العاصمة اتفاقيتين (2) مع شركتي كوسيدار للقنوات من جهة، و المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى من جهة ثانية،
image

غلق جميع أسواق الماشية لمنع انتشار داء الحمى القلاعية

كشفت المفتشة البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية, إلهام بلعمري، أول أمس، أنه تم غلق جميع أسواق الماشية المنتشرة عبر إقليم ولاية أم البواقي كإجراء وقائي لمنع
image

ببشار: آلاف السياح الوطنيين يتدفقون على تاغيت وبني عباس

تدفق آلاف السياح أغلبهم مواطنون من مختلف جهات البلاد على تاغيت و بني عباس لقضاء العطلة وحضور احتفالات نهاية السنة بهاتين المنطقتين الواقعتين على التوالي
image

"الكادنات"..ورحيل بوحجة أهم ما عرفه البرلمان في 2018

شهدت المؤسسة التشريعية بغرفتيها (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني), خلال سنة 2018, المصادقة على مشاريع قوانين هامة منبثقة من التعديل الدستوري لسنة 2016 ومواكبة لتطور
image

مؤشرات حوادث المرور بالجزائــر في انخفــــاض

كشف احمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن الأرقام المتعلقة بحوادث المرور وعدد ضحاياها في انخفاض مستمر بالجزائر منذ 2016. وقال نايت
image

صيغ جديدة وإدماج الجالية أهم ما ميز قطاع السكن في 2018

·      توزيع 295 ألف وحدة سكنية ..وتمديد آجال تسوية وضعية البنايات لعل أهم ما تميز به قطاع السكن سنة 2018 هو التوجه نحو تنويع العرض واستحداث
image

عبد الوحيد طمار: رسميا..السوق الإيجاري يدخل حيز العمل

كشف ، وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار،  أول أمس، أن السوق الإيجاري المعمول به دوليا سيدخل الخدمة رسميا بداية العام الجديد
image

بن محمدي: التحاليل تكشف وجود "الحمى القلاعية" بسيدي بلعباس

بينت النتائج الأولى لتحاليل أجريت على عينات من المواشي النافقة، بولاية سيدي بلعباس عن وجود داء الحمى القلاعية، حسب ما صرح به أمس مدير المصالح
image

العنف بالملاعب إلى أين..؟

لا يزال العنف يجتاح الملاعب الجزائرية بالرغم من الحملات التحسيسية التي تنظم على جميع الأصعدة، وبالرغم من الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها إلا أن الظاهرة
قيم هذا المقال
0