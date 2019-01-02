توقيف مخربي المركبات بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة





تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخامس بعلي منجلي بأمن ولاية قسنطينة من توقيف مشتبهين فيهما البالغان من العمر 25 و 29 سنة لضلوعهما في قضية التخريب العمدي لملك الغير .

وقائع القضية تعود إلى ليلة 25 الى 26 -12-2018 و تبعا للشكاوي المقدمة من قبل 08 ضحايا بخصوص تعرض عجلات مركباتهم الى التخريب من قبل مجهول (ين) على مستوى حظيرة بالوحدة الجوارية 18 " كناب إيمو" اين اقدم الفاعلون على تخريب عجلتين لكل مركبة حسب المعاينة الميدانية ، التحقيق المفتوح من قبل قوات الشرطة و بتكثيف التحريات و الابحاث تم تحديد هوية مشتبه فيهما ، ليتم توقيفهما بالقرب من مقر اقامتهما بالوحدة الجوارية 19 علي منجلي خلال الدوريات التي قامت بها قوات الشرطة لذات المصلحة خلال ليلة نهاية السنة ، بعد خطة عملية محكمة و تحويلهما الى مقر المصلحة .

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدما بموجبه أمام النيابة المحلية .

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