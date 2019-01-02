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02/01/2019 11:16:00

مؤشرات حوادث المرور بالجزائــر في انخفــــاض


كشف احمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن الأرقام المتعلقة بحوادث المرور وعدد ضحاياها في انخفاض مستمر بالجزائر منذ 2016وقال نايت الحسين الذي حل أول أمس،  ضيفا على برنامج "ضيف التحرير"  للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية: "لا نزال نسجل ما بين 8 إلى 12 وفيات يومية في الطرقات  بسبب حوادث المرور" ، وهي الأرقام التي تشهد انخفاضا   مطردا منذ سنتين  بفضل جهود مؤسسات الدولة التي بذلت  من أجل " الحد من ظاهرة حوادث المرور"، موضحا أنه وفي سنة 2016 تم تسجيل 4.500 قتيل بسبب حوادث المرور بينما نزل الرقم إلى 3.600 قتيل السنة التي بعدها أما في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018 فقد تم تسجيل 21.568 حادث مرور  تسببت في وفاة 3.901  شخصا وجرح قرابة 30.561وفي تعليقه على حوادث المرور التي تكون حافلات نقل المسافرين طرفا فيها أو الشاحنات الكبيرة والتي تتسبب في تسجيل عدد كبير من الوفيات ،أوضح نايت الحسين أن الوضع استدعى اتخاذ إجراءات صارمة منذ سنة  أهمها إجبار السائقين على تقسيم الرحلات إلى مراحل و توفير سائق مرافق  في حال  تم  برمجة رحلة طويلة  في انتظار إدماج التكوغراف في  هاته المركبات من اجل تسجيل تفاصيل الرحلات الطويلة التي تقوم بها هاته الشاحنات والحافلات،  بالإضافة إلى الشروع في العمل برخص السياقة بالتنقيط والتي انطلقت تجربتها في العاصمة الجزائر  في أفريل 2018 في انتظار تعميمها على كل ولايات الوطني في السداسي الأول من العام المقبل .

 

 

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