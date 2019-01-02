عبد الوحيد طمار: رسميا..السوق الإيجاري يدخل حيز العمل





كشف ، وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، أن السوق الإيجاري المعمول به دوليا سيدخل الخدمة رسميا بداية العام الجديد . أكد طمار في تصريح له بولاية سعيدة أن السوق الإيجاري المعمول به دوليا سيدخل الخدمة رسميا بداية العام الجديد ، مشيرا إلى خروج الجزائر من صيغة الإيجاري العمومي نهائيا حسب بنود ميزانية المالية لسنة 2019 حيث تبقى الحصص السابقة المقرر تسليمها للقضاء على السكنات الهشة و صيغة الإيجاري العمومي مع تسوية الملفات على مستوى الولايات المبرمجة حاليا سارية إلى غاية إنجازها . وأوضح ذات المسؤول حول السياسة الجديدة لوزارته أنها تعمد إلى خلق السكن الإيجاري بمبالغ تحدد من طرف مصالح الوزارة و تكون في حدود إمكانيات المواطن البسيط حسب تصريحاته، حيث ينجز المرقيون العامون أو الخواص سكنات ويبيعونها لتحصيل أرباحهم بينما يسلمون الدولة حصة من السكنات الموجهة للمواطنين ميسوري الحال و تمنح لهم بصيغة ايجارية بمبالغ معقولة تكون في إطار اتفاقيات مسبقة بين مصالحه والمرقي العقاري

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