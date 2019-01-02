العنف بالملاعب إلى أين..؟





لا يزال العنف يجتاح الملاعب الجزائرية بالرغم من الحملات التحسيسية التي تنظم على جميع الأصعدة، وبالرغم من الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها إلا أن الظاهرة تفشت بين المناصرين. وضرب العنف مجددا ملاعب كرة القدم الجزائرية، أمس، بمناسبة لقاء كأس الجمهورية بين شباب حي موسى ومولودية الجزائر بجيجل، في إطار مقابلات الدور السادس عشر، واضطر حكم اللقاء إلى توقيف المقابلة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مباشرة بعد تسجيل العميد للهدف الثالث، حيث لم يتقبل أنصار الفريق المحلي هذه النتيجة ورشقوا أرضية الميدان بالحجارة. وشهد ملعب العقيد عميروش أعمال شغب كبيرة من طرف أنصار حي موسى مباشرة بعد إعلان الحكم بوزرار عن توقيف اللقاء بالشوط الأول.وعرفت هذه المباراة تسجيل العديد من الجرحى بسبب أعمال الشغب بملعب جيجل بعد توقيف اللقاء.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة