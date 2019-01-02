زرواطي: 40 دينار ضريبة على الأكياس البلاستيكية





أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، أنه تم إدراج ضريبة تقدر بـ 40 دينار على الكيلوغرام الواحد للأكياس البلاستيكية، كاشفة أن الضريبة تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2019 سواء كانت الأكياس محلية أو المستوردة. وأوضحت زرواطي- حسب بيان الوزارة- أن وزارة التجارة قررت تعليق إستيراد الأكياس البلاستيكية هذه السنة، معلنة أنه تم إدراج ضريبة تقدر بـ 40 دينار على الكيلوغرام الواحد للأكياس البلاستيكية وأنه تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2019 سواء كانت الأكياس محلية أو المستوردة. ومن جانب آخر أعلنت الوزيرة عن تنظيم “قافلة تحسيسية” ستجوب جل ولايات الوطن، تحقيقا لأهداف جائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء التي سلمت يوم 25 أكتوبر 2018، وأضافت:" ستواصل القافلة محطاتها إلى غاية 21 مارس 2019 المصادف لليوم الدولي للغابات.وستعرف القافلة مشاركة ثلة من الفنانين ،الإعلاميين والرياضيين وكذا مشاركة جميع مؤسسات القطاع والمجتمع المدني".وتشمل القافلة عدة نشاطات منها، عمليات تشجير في الأحياء السكنية في مختلف المرافق العامة والمؤسسات التربوية والصحية وغيرها – وفقا لما تم تداوله-.

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