غـــول: الرئاسيات ستُجرى في موعدهـــــا





تراجع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول ،أمس، عن تصريحاته السابقة والتي دعا من خلالها لتأجيل رئاسيات 2019، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، مجددا دعمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

خديجة قدوار

وأكد رئيس حزب "تاج" في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حزب تجمع امل الجزائر بالعاصمة بالقول:" نقول دائما ونؤكد أن وفاءنا ودعمنا للأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو ثابت دائم ومستمر، وإننا في تاج نجدد دعوتنا لفخامة الرئيس بالاستمرار في قيادة البلاد والتقدم للاستحقاق الرئاسي القادم في موعد، ونحن في تاج ننتظر قرار الرئيس". وأفد عمار غول بالقول:" ..الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها المحدد خلال شهر أفريل المقبل"، ويأتي هذا بعد أيام من تصريحاته القاضية بإجراء اتصالات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل طرح مشروع تمديد العهدة الرئاسية، داعيا جميع الاحزاب السياسية المنخرطة في إطار ما يسمى التحالف الرئاسي إلى ضرورة انجاح محطة الرئاسية القادمة ، وأضاف:" نريد أن تكون عرسا حقيقيا لكل الجزائريين ومواصلة الاصلاحات التي رسمها الرئيس بوتفليقة. وأضاف غول أن حزبه "سيبارك ويدعم ويجسد أي قرار سيتخذه الرئيس فيما يخص محطة الرئاسيات"، موضحا أن "التحالف الرئاسي يسعى من خلال مبادرته إلى وجود تنسيق وتكوين جبهة داخلية لدعم الرئيس بوتفليقة للاستمرارية أو الترشح لعهدة خامسة"، مبرزا أن "الأهم من ذلك تأطير العمل وتجسد برنامج الرئاسيات باعتبار هناك مطالب جديدة ومشاكل طرحت على الساحة ومحاور جديدة اقتصادية اجتماعية أمنية"، قائلا يجب أن "يكون هناك تنسيق مع كل الأطراف المعنية لعقد مبادرة الاجماع الوطني قبل او بعد الرئاسيات". وعلى صعيد آخر قال عمار غول إن "رسالة الجيش الوطني الشعبي الأخيرة وضعت النقاط على الحروف"، مفيدا أن "رسالة المؤسسة العسكرية الأخيرة هي دعم لكل الرسائل السابقة التي كانت قوية وواضحة في إطار القانون والدستور وصوبت نهائيا الجدل السياسي والتي جاءت متناسقة مع رسالة رئيس الجمهورية الاخيرة التي بعث بها خلال لقاء الحكومة بالولاة"، موضحا أن "الحل الوحيد اليوم هو التصدي وبكافة الوسائل إلى كل الأجندات التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد".

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة