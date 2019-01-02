الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
02/01/2019 10:34:00

غـــول: الرئاسيات ستُجرى في موعدهـــــا


تراجع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول ،أمس، عن تصريحاته السابقة والتي دعا من خلالها لتأجيل رئاسيات 2019، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، مجددا دعمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

  • خديجة قدوار

وأكد رئيس حزب "تاج"  في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حزب تجمع امل الجزائر بالعاصمة بالقول:" نقول دائما ونؤكد أن وفاءنا ودعمنا للأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو ثابت دائم ومستمر، وإننا في تاج نجدد دعوتنا لفخامة الرئيس بالاستمرار في قيادة البلاد والتقدم للاستحقاق الرئاسي القادم في موعد، ونحن في تاج ننتظر قرار الرئيس". وأفد عمار غول بالقول:" ..الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها المحدد خلال شهر أفريل المقبل"،  ويأتي هذا بعد أيام من تصريحاته القاضية بإجراء اتصالات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل طرح مشروع تمديد العهدة الرئاسية، داعيا جميع الاحزاب السياسية المنخرطة في إطار ما يسمى التحالف الرئاسي إلى ضرورة انجاح محطة الرئاسية القادمة ، وأضاف:" نريد أن تكون عرسا حقيقيا لكل الجزائريين ومواصلة الاصلاحات التي رسمها الرئيس بوتفليقة. وأضاف غول أن حزبه "سيبارك ويدعم ويجسد أي قرار سيتخذه الرئيس فيما يخص محطة الرئاسيات"، موضحا أن "التحالف الرئاسي يسعى من خلال مبادرته إلى وجود تنسيق وتكوين جبهة داخلية لدعم الرئيس بوتفليقة للاستمرارية أو الترشح لعهدة خامسة"، مبرزا أن "الأهم من ذلك تأطير العمل وتجسد برنامج الرئاسيات باعتبار هناك مطالب جديدة ومشاكل طرحت على الساحة ومحاور جديدة اقتصادية اجتماعية أمنية"، قائلا يجب أن "يكون هناك تنسيق مع كل الأطراف المعنية لعقد مبادرة الاجماع الوطني قبل او بعد الرئاسيات". وعلى صعيد آخر قال عمار غول إن "رسالة الجيش الوطني الشعبي الأخيرة وضعت النقاط على الحروف"، مفيدا أن "رسالة المؤسسة العسكرية الأخيرة هي دعم لكل الرسائل السابقة التي كانت قوية وواضحة في إطار القانون والدستور وصوبت نهائيا الجدل السياسي والتي جاءت متناسقة مع رسالة رئيس الجمهورية الاخيرة التي بعث بها خلال لقاء الحكومة بالولاة"، موضحا أن "الحل الوحيد اليوم هو التصدي وبكافة الوسائل إلى كل الأجندات التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد".

 

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

مؤشرات حوادث المرور بالجزائــر في انخفــــاض

كشف احمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن الأرقام المتعلقة بحوادث المرور وعدد ضحاياها في انخفاض مستمر بالجزائر منذ 2016. وقال نايت
image

صيغ جديدة وإدماج الجالية أهم ما ميز قطاع السكن في 2018

·      توزيع 295 ألف وحدة سكنية ..وتمديد آجال تسوية وضعية البنايات لعل أهم ما تميز به قطاع السكن سنة 2018 هو التوجه نحو تنويع العرض واستحداث
image

عبد الوحيد طمار: رسميا..السوق الإيجاري يدخل حيز العمل

كشف ، وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار،  أول أمس، أن السوق الإيجاري المعمول به دوليا سيدخل الخدمة رسميا بداية العام الجديد
image

بن محمدي: التحاليل تكشف وجود "الحمى القلاعية" بسيدي بلعباس

بينت النتائج الأولى لتحاليل أجريت على عينات من المواشي النافقة، بولاية سيدي بلعباس عن وجود داء الحمى القلاعية، حسب ما صرح به أمس مدير المصالح
image

العنف بالملاعب إلى أين..؟

لا يزال العنف يجتاح الملاعب الجزائرية بالرغم من الحملات التحسيسية التي تنظم على جميع الأصعدة، وبالرغم من الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها إلا أن الظاهرة
image

منظمات المجتمع المدني تدعو الرئيس بوتفليقة لمواصلة قيادة البلاد

دعا ممثلون عن منظمات المجتمع المدني, أول أمس،  بالجزائر العاصمة, رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, إلى "مواصلة مسيرته في قيادة البلاد من أجل استكمال مسار
image

زرواطي: 40 دينار ضريبة على الأكياس البلاستيكية

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،  أمس، أنه تم إدراج ضريبة تقدر بـ 40 دينار على الكيلوغرام الواحد للأكياس البلاستيكية، كاشفة أن الضريبة
image

مقري يحذر من غليان الجبهة الاجتماعية

نشط الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم ، تجمعا شعبيا  بقاعة سينما جمال وسط مدينة الشلف ،  حضره  إطارات الحركة و مناضليها وجمع
image

غـــول: الرئاسيات ستُجرى في موعدهـــــا

تراجع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول ،أمس، عن تصريحاته السابقة والتي دعا من خلالها لتأجيل رئاسيات 2019، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، مجددا دعمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
image

تيسمسيلت: .انطلاق فعاليات الصالون الوطني الرابع للشاب المجمع

  انطلقت، أول أمس، بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الوطني للشاب المجمع التي تقام تحت شعار "نجتمع من أجل الجزائر".
قيم هذا المقال
0