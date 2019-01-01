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01/01/2019 23:27:00

تيسمسيلت: .تخصيص 357 مليون دج لحماية مدينة أولاد بسام من الفيضاناتم


 

تم رصد غلاف مالي يقارب 357 مليون دج لتجسيد مشروع حماية مدينة أولاد بسام بولاية تيسمسيلت من خطر الفيضانات حسبما علمناه أول أمس  عقب الزيارة التي قام بها والي الولاية إلى بلدية اولاد بسام، بحيث كانت أول نقطة توقف عندها والتي تتضمن المشروع الذي انطلقت أشغاله مؤخرا بهدف انجاز قناة خرسانة على طول الوادي العابر للمنطقة الشمالية لمدينة أولاد بسام والذي سيتبع بانجاز قنوات جديدة لصرف مياه الأمطار، حسب الشروحات المقدمة لذات المسؤول.

المشروع جاء ضمن العمليات المستعجلة المحددة من قبل وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع مصالح البلديات لكون هذا الوادي أضحى يهدد مواطني المنطقة الشمالية لمدينة أولاد بسام خلال فترة التساقطات المطرية الغزيرة، وفق مدير الموارد المائية، ومن جهة أخرى شدد والي الولاية صالح العفاني على ضرورة الإسراع من وتيرة تقوية الطريق الولائي رقم 15 مرورا ببلدية أولاد بسام.

للإشارة المشروع ممتد على طول مسافة 9 كلم ويتوقع أن تنته به الأشغال مع نهاية شهر المقبل على "أقصى تقدير"، وفي سياق آخر دعا مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى ضرورة الإسراع من وتيرة أشغال 110 مسكن موجه للقضاء على السكن الهش وغير اللائق بمدينة أولاد بسام وذلك لتكون جاهزة للتوزيع في الفاتح مايو 2019 فضلا على اعطاء دفع قوي لورشة انجاز 40 مسكن عمومي ايجاري، ولدى معاينته لوضعية المركز الصحي لمدينة أولاد بسام الذي يعرف حالة من التدهور وعد العفاني بالتكفل بهذا المرفق الصحي من خلال تعويضه بمرفق لائق فضلا على توفير الخدمات الصحية الضرورية لفائدة مواطني المدينة.

وعلى صعيد آخر، كشف الوالي خلال لقاء صحفي على هامش هذه الزيارة عن التكفل "قريبا" بوضعية حي "أول ماي" القديم المعروف بـ"الدرب" بمدينة أولاد بسام من خلال إعادة إسكان جزء من قاطنيه فضلا على تجسيد أشغال إعادة التأهيل بشطر من سكناته والتي تتضمن تجسيد شبكات توزيع الماء الشروب والتطهير والغاز، وأعلن عن "وضع مخطط عمل خاص بتنمية بلدية اولاد بسام والذي يرتكز أساسا على المتابعة الدائمة لانشغالات المواطنين وكذا المشاريع التنموية الجاري انجازها".

وللإشارة تضمنت هذه الزيارة التفقدية الاستماع لانشغالات مواطني التجمعين الريفيين "طرابجة" و"سيدي عبد الرحمان" التي تركزت في توفير غاز المدينة والتوصيل بشبكة توزيع الماء الشروب والإنارة العمومية وترميم المدرسة الابتدائية القديمة وتوفير النقل المدرسي والخدمات الطبية الضرورية حيث وعد الوالي بالتكفل بها في "أقرب الآجال". وبمدينة أولاد بسام زار نفس المسؤول دار الشباب التي تشهد حالة من "التدهور" ومكتب البريد الجديد ومقر البلدية والحالة المدنية والمدرسة الابتدائية "الإخوة على باي".

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