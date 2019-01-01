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01/01/2019 20:52:00

: بتيسمسيلت انطلاق فعاليات الندوة الجهوية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل هذا الأربعاء


 

 

أنهت مديرية التربية  بولاية تيسمسيلت عشية أمس الثلاثاء كل الترتيبات  التي تتعلق  بالندوة جهوية والتي من المنتظر ان تنطلق فعالياتها اليوم الاربعاء  بعاصمة الولاية تيسمسيلت يدور محتواها حول التحضير للدخول المدرسي المقبل 2019-2020 واستنادا للمعلومات التي استقيناها من لدن مديرة قطاع  التربية والتعليم بتيسمسيلت ستوتي ايمان.  بانه سيتم خلال هذه الندوة المنظمة بتيسمسيلت باقتراح من  وزارة التربية الوطنية تناول توجيهات وزيرة القطاع التي تتضمن عقلنة وترشيد الموارد البشرية المتاحة من خلال الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المفتوحة وكذا التحكم الجيد في تقدير الحاجيات إلى المناصب مع وضع تحليل موضوعي ودقيق لمجمل الأنظمة التربوية للمؤسسات التعليمية للسنة الدراسية الجارية علاوة على هذا   سيتم من خلال هاته الندوة .والتي حضيت تيسمسيلت من تنظيمها للمرة الثانية على التوالي  سيتم تسليط الضوء من خلالها  ثلاثة أيام  كاملة على المعطيات الإحصائية الدقيقة لتعداد التلاميذ والأفواج التربوية والتأطير البيداغوجي والإداري والهياكل البيداغوجية المبرمجة للاستلام خلال الدخول المدرسي المقبل والاعتماد على المؤشرات المحققة في كل ولاية لاسيما فيما يتعلق بنسب الانتقال والإعادة والتسرب. وستستهدف هذه الندوة التي سيشرف على تأطيرها مدراء مركزيون من وزارة التربية الوطنية وتحضرها كذلك شخصيات تربوية تضم أربع ورشات رؤساء مصالح التنظيم التربوي والمستخدمين والبرمجة والمتابعة التابعين لمديريات التربية ل 17 ولاية من غرب الوطن مجبرة على حضورها في ندوة تيسمسيلت واستنادا لذا المصدر  . ستسمح هذه الندوة  بوضع النقاط على الحروف وترسم رسما مقربا لملامح الدخول المدرسي المقبل 2019-2020 وكذا مدى جاهزية كل ولاية في هذا الإطار على مستوى الغرب الجزائري                      م/ع

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