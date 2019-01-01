المجلس الدستوري يعلن عن نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ"السينا"





أعلن المجلس الدستوري مساء أمس الإثنين في بيان له النتائج المؤقتة الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت السبت الماضي عبر مختلف ولايات الوطن، وأصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:

"اجتمع المجلس الدستوري اليوم الإثنين 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق لـ31 ديسمبر سنة 2018 قصد مراقبة صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 في كل ولايات الوطن لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

- وبناء على الدستور لاسيما المادة 182 الفقرة 2 منه،

- وبمقتضى المادتين 128 و129 و131 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات،

- وبمقتضى المادة 48 الفقرة 2 من النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام1437 الموافق 6 أفبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد دراسة النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات ومحاضر تركيز النتائج والوثائق المرفقة والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وبعد المداولة قانونا وتصحيح الأخطاء المادية،

أولا: يعلن المجلس الدستوري النتائج المؤقتة كالآتي:

-عـدد الــولايــات: 47

- الناخبون المسجلون: 26018

- الناخبون المصوتون: 25492

- الناخبون الممتنعون: 526

-نسبة المشاركــة: 98,33 %

- عدد الأوراق الملغاة: 2428

- عدد الأصوات المعبر عنها: 23064

- عدد المترشحين الفائزين مؤقتا: 47

ثانيا: فيما يخص الانتخاب الذي جرى في ولاية تلمسان، تلقى المجلس الدستوري محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين ثلاث مكاتب التصويت المخصصة للولاية، وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية، وبناء على ذلك، قرر المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان، على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في الفقرة 3 من المادة 131 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ثالثا: لقد أسفرت النتائج المؤقتة للانتخاب عن فوز المترشحين الآتية أسماؤهم :

- بن مبارك سالم عن ولاية أدرار

- طالبي علي عن ولاية الشلف

- سهلي عبد القادر عن ولاية الأغواط

- شيبان بومدين لطفي عن ولاية أم البواقي

- مختار عبد المجيد عن ولاية باتنة

- درقيني عبد النورعن ولاية بجاية

- شنوفي سليم عن ولاية بسكرة

- قريتلي العربي عن ولاية بشار

- عاشور إلياس عن ولاية البليدة

- بوترعة جواد عن ولاية البويرة

- خافي اخمادو عن ولاية تمنراست

- مومن الغالي عن ولاية تبسة

- دزيري أحمد عن ولاية تيارت

- منعوم رابح عن ولاية تيزي وزو

- ولد زميرلي بشير عن ولاية الجزائر

- بن حدة عمر عن ولاية الجلفة

- سبوتة فؤاد عن ولاية جيجل

- تاشريفت عبد المالك عن ولاية سطيف

- مداني عبد الرحمان عن ولاية سعيدة

- مبارك فلوتي مولود عن ولاية سكيكدة

- بورزيق عبد القادر عن ولاية سيدي بلعباس

- حمود عبد الناصر عن ولاية عنابة

- معلم رشيد عن ولاية قالمة

- خرشي أحمد عن ولاية قسنطينة

- بدة أحمد عن ولاية المدية

- سنوسة عفيف عن ولاية مستغانم

- ديلمي إسماعيل عن ولاية المسيلة

- شنتوف مختارية عن ولاية معسكر

- بالحسروف ساليم عن ولاية ورقلة

- بوبكر محمد عن ولاية وهران

- نعيمي لزهاري عن ولاية البيض

- معطالله عمر عن ولاية إليزي

- امباركية عبد الكريم عن ولاية برج بوعريريج

- ربي فريد عن ولاية بومرداس

- طمراوي حكيم عن ولاية الطارف

- محمد سالمي عن ولاية تندوف

- جبان مصطفى عن ولاية تسمسيلت

- طليبة محمد عن ولاية الوادي

- بلاع محمد العيد عن ولاية خنشلة

- لطيفي أحمد الصالح عن ولاية سوق أهراس

- المكرطار سماعيل عن ولاية تيبازة

- بن الشاوي عبد الوكيل عن ولاية ميلة

- بوحوية سيد علي عن ولاية عين الدفلى

- قرينيك الحاج عبد القادر عن ولاية النعامة

- سعيدي سعيد عن ولاية عين تموشنت

- غزيل الطاهر عن ولاية غرداية

- قدوس أمحمد عن ولاية غليزان

- وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يفتح أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب ابتداء من لحظة بث هذا الإعلان وإلى غاية يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1440 الموافق أول جانفي سنة 2019 على الساعة الثامنة مساءا.

- ويذكّر المجلس الدستوري بما جاء في بيانه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2018 بأنه يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، أي قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية، وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا".

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