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01/01/2019 15:19:00

غويني يدعو إلى ضرورة تصدي التدخلات الأجنبية


أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، اليوم الثلاثاء،  بالجزائر العاصمة، ضرورة "التصدي لكل محاولات التدخل الأجنبية" ومقاومة بعض "الدعوات المحلية التي تهدف إلى تشتيت المجهود الوطني وإضعاف ثقة الجزائريين في دولتهم ومؤسساتها".

وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية الـ 6 لمجلس الشورى الوطني الخاص بالحركة، أبرز غويني، أهمية التصدي لمحاولات التدخل الأجنبية التي وصفها بـ "المتنكرة" وكذا "مقاومة بعض الدعوات المحلية المريبة التي تهدف إلى تشتيت المجهود الوطني وإضعاف ثقة الجزائريين في بعضهم وفي دولتهم ومؤسساتها وقيادتهم الرشيدة".

وأضاف ذات المتحدث "أن بعض الأطراف الخارجية والداخلية تراهن على إضعاف المناعة الداخلية واستغلال مختلف المواقع والمنابر الإعلامية من أجل نشر اليأس وتسويد كل ما هو موجود"، مؤكدا رفض حزبه الانخراط "في أي مسار مغامر، يرجع الجزائر إلى الوراء حتى ولو كانت عناوينه (المسار) براقة من قبيل مرحلة تأسيسية أو انتقالية".

 

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