تيسمسيلت : ندوة جهوية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل بدءا من الغد





ستنظم ندوة جهوية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل 2019-2020 بدءا من غد الأربعاء بتيسمسيلت حسبما علم لدى خلية الاتصال لمديرية التربية.

وسيتم خلال هذه الندوة المنظمة بمبادرة من وزارة التربية الوطنية تناول توجيهات وزيرة القطاع التي تتضمن عقلنة وترشيد الموارد البشرية المتاحة من خلال الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المفتوحة والتحكم الجيد في تقدير الحاجيات إلى المناصب ووضع تحليل موضوعي ودقيق لمجمل الأنظمة التربوية للمؤسسات التعليمية للسنة الدراسية الجارية حسب ذات المصدر.

كما سيتم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام على المعطيات الإحصائية الدقيقة لتعداد التلاميذ والأفواج التربوية والتأطير البيداغوجي والإداري والهياكل البيداغوجية المبرمجة للاستلام خلال الدخول المدرسي المقبل والاعتماد على المؤشرات المحققة في كل ولاية لاسيما فيما يتعلق بنسب الانتقال والإعادة والتسرب. وستستهدف هذه الندوة التي سيشرف على تأطيرها مدراء مركزيون من وزارة التربية الوطنية وتضم أربع ورشات رؤساء مصالح التنظيم التربوي والمستخدمين والبرمجة والمتابعة التابعين لمديريات التربية ل 17 ولاية من غرب الوطن وفق ذات المصدر. وستسمح هذه الندوة برسم دقيق لملامح الدخول المدرسي المقبل 2019-2020 ومدى جاهزية كل ولاية في هذا الإطار.





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