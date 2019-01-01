وفاة 8 أشخاص و جرح 8 آخرين في حوادث مرور خلال ال 24 ساعة الأخيرة
توفي 8 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة ,في 8 حوادث مرور, سجلتها مصالح الحماية المدنية خلال ال 24 ساعة الأخيرة في مناطق مختلفة من الوطن, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للحماية المدنية. أثقل حصيلة سجلت بولاية خنشلة بوفاة 04 أشخاص في مكان الحادث و إصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة على إثر اصطدام وقع بين سيارة و شاحنة ذات نصف مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ببلدية النسيغة . كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية وتحويل إلى المستشفيات المحلية 8 أشخاص أصيبوا باختناقات جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و سخانات الماء وهذا بكل من ولايتي سطيف وسيدي بلعباس. وقامت عناصر الحماية المدنية, أيضا بإخماد 3 حرائق حضرية وصناعية في كل من ولايات البويرة تمنراست والنعامة دون تسجيل خسائر بشرية .
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