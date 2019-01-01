

وفاة 8 أشخاص و جرح 8 آخرين في حوادث مرور خلال ال 24 ساعة الأخيرة توفي 8 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة ,في 8 حوادث مرور, سجلتها مصالح الحماية المدنية خلال ال 24 ساعة الأخيرة في مناطق مختلفة



توقيف 12 شخص بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين صالح أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ديسمبر 2018 في عمليات متفرقة بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين صالح، (12) شخصا وضبطت ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة وأربعة (04) مركبات رباعية الدفع ،(03) مولدات كهربائية، (03) مطارق ضاغطة



حركة البناء الوطني تدعو للتأهيل القيادي للشباب أكدت حركة البناء الوطني, على لسان نائب رئيسها, أحمد الدان, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, على أهمية تكوين عنصر الشباب وتأهيله بهدف تمكينه من المشاركة في



لوح يدعو الى التصدي "بكل حزم" الى الفساد والجرائم الالكترونية دعا وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, الى التصدي "بكل حزم" الى الجرائم "الخطيرة والجديدة" كتلك المتعلقة بالفساد والجرائم الالكترونية وغيرها.



بوشارب يُعلق على نتائج السينا، وينوه برسالة الجيش أعرب منسق الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، عن ارتياحه للنتائج التي حققها الحزب في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي أسفرت عن



من المستهدف من بيان الجيش الوطني الشعبي تضمن بيان الجيش الوطني الشعبي الذي صدر منتصف نهار اليوم، دلالات كبيرة تتعلق بموقف المؤسسة العسكرية من الإنتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى رد مباشرة على



انتعاش السياحة الداخلية والبداية من صحراء بني عباس وتاغيت أجمع مهنيون في قطاع السياحة اليوم الأحد ببشار أن السياحة الداخلية تشكل "دعما هاما" لتطوير السياحة بمنطقة الساورة . وصرح مهنيو القطاع في آراء أنه



قيطوني مراجعة اسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا و لكن "بإمكانها أن تكون" اكد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, اليوم الأحد بالجزائر, أن مراجعة أسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا في برنامج الحكومة, لكنها واردة في المستقبل في إطار مراجعة



الفريق قايد صالح يرد على اللواء المتقاعد علي غديري ويُلوح بالقضاء نشرت وزارة الدفاع الوطني، ردا على مقالات صحفية صادرة عن عسكريين متقاعدين ممن “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية