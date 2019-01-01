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01/01/2019 12:57:00

توقيف 12 شخص بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين صالح


أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ديسمبر 2018 في عمليات متفرقة بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين صالح، (12شخصا وضبطت ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة وأربعة (04) مركبات رباعية الدفع ،(03) مولدات كهربائية، (03) مطارق ضاغطة بالإضافة الى معدات للتنقيب عن الذهب.

  من جهة أخرى، ضبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بورقلة والوادي مهربين(02) و حجزت (1550) علبة من التبغ و كمية من مختلف المشروبات، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببجاية ، شخصا(01) بحوزته، ستة (06) طائرات دون طيار مجهزة بكاميراتفي سياق أخر،أحبط عناصر الدرك الوطـــني محاولات هجرة غير شرعية لثمانية (08) أشخاص بعنابة و جيجل.

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توقيف 12 شخص بكل من تمنراست، برج باجي مختار وعين صالح

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