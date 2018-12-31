حركة البناء الوطني تدعو للتأهيل القيادي للشباب





أكدت حركة البناء الوطني, على لسان نائب رئيسها, أحمد الدان, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, على أهمية تكوين عنصر الشباب وتأهيله بهدف تمكينه من المشاركة في النشاط السياسي. وأوضح الدان خلال أشغال الدورة الأولى حول "التأهيل القيادي للشباب", بحضور رئيس الحركة, عبد القادر بن قرينة, وإطارات الحزب, أنه ينبغي "التكفل بفئة الشباب من خلال ترقية التكوين وتدعيمه بمعارف تؤهله للمساهمة في كل المجالات لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر حاليا". ودعا بالمناسبة جميع الفاعلين السياسيين الى تبني مبادرة ندوة الحوار التي اقترحتها تشكيلته السياسية من أجل "تعزيز الحوار وتبادل الآراء والأفكار بهدف تحقيق التغيير الايجابي الذي يعود بالفائدة على الوطن". وأكد ان عمل حركة البناء الوطني يقوم على "الديمومة والاستمرارية ولا يقتصر على المناسبات لانتخابية فقط ". وأبرز في هذا الإطار أهمية "الاستفادة من كل مكونات المجتمع لعبور المنعرج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب الذي تمر به البلاد من خلال مشاركة الجميع في بناء وحماية الوطن". وشدد في نفس الوقت على ضرورة "الحفاظ على مؤسسات الدولة والمكسب الديمقراطي والالتزام بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف المبني على الوسطية والاعتدال والتفتح لتحقيق التطور والعصرنة"

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