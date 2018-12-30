بوشارب يُعلق على نتائج السينا، وينوه برسالة الجيش

أعرب منسق الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، عن ارتياحه للنتائج التي حققها الحزب في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي أسفرت عن فوز الأفلان بـ29 مقعدا.

وفي ندوة صحفية عقدها مساء اليوم، بمقر الأحرار الستة في العاصمة قال بوشارب إن نصر الأفلان في إنتخابات السينا رصيد يضاف لرصيد القوى الوطنية، مؤكدا أن أيادي تشكيلته السياسية مبسوطة لكل القوى السياسية.

وتحسر منشط الندوة الصحفية على خسارة الحزب العتيد لمقعد السينا الذي فاز به غريمه الأرندي، مستدركا أن “تفكير الأفلان وطني وتهمه جميع الولايات”.

وعلق منسق قيادة الأفلان على البلاغ الذي أصدرته اليوم وزارة الدفاع الوطني وهددت خلاله بمقاضاة عسكريين سابقين كتبوا مقالات في وسائل الإعلام تدعوا لتدخل الجيش في الرئاسيات القادمة، بالقول ” من حق الجيش أن يرد، وتعرفون الجيش حين يرد، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد”.

ونفى بوشارب إنعقاد لقاء في الإقامة الرئاسية بزرالدة قبل أسبوعين حضره قيادات التحالف الرئاسي وإطارات في الدولة لمناقشة موضوع الرئاسيات القادمة، مؤكدا أنه تفاجىء بنشر الخبر في وسائل الإعلام،