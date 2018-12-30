من المستهدف من بيان الجيش الوطني الشعبي





تضمن بيان الجيش الوطني الشعبي الذي صدر منتصف نهار اليوم، دلالات كبيرة تتعلق بموقف المؤسسة العسكرية من الإنتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى رد مباشرة على دعوة الجنرال المتقاعد علي غديري في مقالات ومقابلات صحفية لتدخل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في موضوع الرئاسيات القادمة.

وبالإضافة إلى توجيه وزارة الدفاع الوطني من خلال البلاغ “النادر” رسائل لمن أسمتهم “الدوائر المريبة والخفية” التي تضم ضباط عسكريين سابقين لهم أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة، تكون خرجة المؤسسة العسكرية في شكل بلاغ وليس تضمين المحتوى في كلمة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي رد على دعوات مماثلة صدرت عن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، دون تسميته قبل أشهر، إشارة بكون موقف الجيش موحد بخصوص رفض دعوات التدخل ووجود إنسجام بخصوص موضوع الرئاسيات التي لمح البلاغ لإجرائها في موعدها من خلال إفتتاح رده على العسكريين المتقاعدين بعبارة” مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي”.

وتضمن البيان أيضا إشارة عن ضعف تلك الدوائر وعدم وجود أثر لها داخل المؤسسة العسكرية من خلال عبارة “الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم”.

وشدد البيان الذي بررت وزارة الدفاع صدوره بأن التصرفات المتكررة قد تجاوزت، بتماديها، حدا لا يمكن السكوت عنه، بأن خطاب “بعض العسكريين المتقاعدين” هو تضارب يفضح نواياهم الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء الذي يمليه عليهم على الأرجح عرابوهم، ما يفتح باب التساؤل عن الجهات المقصودة والتي تتهمها وزارة الدفاع الوطني بالوقوف وراء الكتابات.

لطالما ارتبطت كلمة العراب بمدير دائرة الأمن والإستعلامات سابقا، الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق، وهو ما يجعله معنيا بالرسالة بإعتبار أن البلاغ شدد أيضا بأن المسعى غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة، يبدو جليا أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة، وهي إشارة إضافية تجعل مدير المخابرات سابقا المتهم الرئيسي بالوقوف وراء خرجات مدير المستخدمين بوزارة الدفاع الوطني سابقا علي غديري الذي غادر المؤسسة العسكرية في نفس السنة مع الجنرال توفيق.

وإن كانت وزارة الدفاع الوطني قد ردت عبر إفتتاحية الجيش شهر فيفري 2014 على تصريحات الجنرال المتقاعد بن حديد وحديثه عن إنقسام في الجيش عشية الرئاسيات، حيث أكدت من خلالها أن قوة وصلابته تكمن في وحدته المتجذرة والموروثة عن سلفه جيش التحرير الوطني الذي تمكن بفضل وحدته وتضحياته من استرجاع حرية وسيادة وكرامة الشعب الجزائري”، غير أنها اختارت هذه المرة وفي نفس الموضوع المتعلق بالرئاسيات تذكير الضباط المتقاعدين بالقانون رقم 16-05 المؤرخ في 03 غشت 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، الخوض في السياسة، وهو ما قد يعجل بتكرار سيناريو زج الجنرالات الخمسة يوم 15 أكتوبر بالسجن العسكري في البليدة.

المصدر :سبق/ب





عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة