الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/12/2018 18:31:00

قيطوني مراجعة اسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا و لكن "بإمكانها أن تكون"


اكد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, اليوم الأحد بالجزائر, أن مراجعة أسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا في برنامج الحكومة, لكنها واردة في المستقبل في إطار مراجعة جهاز الدعم. و قال قيطوني خلال ندوة صحفية عقب لقاء بمسؤولي و إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز "في الوقت الحالي, ليس هناك اي نية في رفع أسعار الكهرباء, لكن بإمكانها أن تكون عندما نحدد الاسر التي هي بحاجة الى الجزء الاجتماعي ب 125 كيلوواط وما هي الاسر التي يجب ان تدفع أسعار الكهرباء الحقيقية". و تطبق سونلغاز أسعار مدعمة و مخفضة جدا بالنسبة للاستهلاك الاسري الاقل من 125 كيلوواط في كل ثلاثي. لكن, يقول الوزير, "الكل في الجزائر يستفيد من الجزء الاجتماعي, و هذا غير طبيعي. يجب ان يذهب هذا الى المحتاجين فقط", مضيفا انه كل سنة, تقدم سلطة ضبط الكهرباء و الغاز طلب الى الحكومة لمراجعة الأسعار بالنظر لشكاوي مجمع سونلغاز. "الحكومة هي من تقرر و حتى الأن لم تفعل ذلك لكن بإمكانه أن يكون. هناك العديد من الدول التي قامت به من قبل كمصر .لكن يجب الذهاب الى هذا بدون تسرع", حسب الوزير

من جهة أخرى, في كلمته الافتتاحية للقائه مع إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز, وجه الوزير كلمته الى المدير العام لمجمع سونلغاز, محمد عرقاب, طالبا منه "عدم القلق" بخصوص الاسعار : "المخططات الاستعجالية (المتعلقة ببرنامج الاستثمار) تمت الموافقة عليها و تمويلها بعائدات عمومية. لا تقلق السيد عرقاب, سونلغاز هي الدولة و الدولة هي سونلغاز". "لا تقلقوا بخصوص الاسعار. قدموا اقتراحات حول الاسعار لكن ليس لكم ان تقرروها. الدولة هي التي تقرر عن طريق سلطة ضبط الكهرباء و الغاز بتغيير الاسعار", حسب السيد قيطوني. كما ذكر في هذا الصدد ان الفارق بين كلفة الكهرباء المنتجة ب 12 دج للكيلوواط الساعي و سعر البيع الذي هو 4 دج تتكلف به الدولة و هي الوحيدة التي بإمكانها تحديد سياسة الأسعار في سوق الطاقة الوطني. للتذكير, كان عرقاب قد صرح مؤخرا للإذاعة الوطنية انه "من الواجب" مراجعة أسعار الكهرباء, موضحا ان الاسعار الحالية لا تسمح لسونلغاز بضمان تمويلها الذاتي لبرنامجها الاستثماري.

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بوشارب يُعلق على نتائج السينا، وينوه برسالة الجيش

أعرب منسق الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، عن ارتياحه للنتائج التي حققها الحزب في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي أسفرت عن
image

من المستهدف من بيان الجيش الوطني الشعبي

تضمن بيان الجيش الوطني الشعبي الذي صدر منتصف نهار اليوم، دلالات كبيرة تتعلق بموقف المؤسسة العسكرية من الإنتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى رد مباشرة على
image

انتعاش السياحة الداخلية والبداية من صحراء بني عباس وتاغيت

أجمع مهنيون في قطاع السياحة اليوم الأحد ببشار أن السياحة الداخلية تشكل "دعما هاما" لتطوير السياحة بمنطقة الساورة . وصرح مهنيو القطاع في آراء أنه
image

قيطوني مراجعة اسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا و لكن "بإمكانها أن تكون"

اكد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, اليوم الأحد بالجزائر, أن مراجعة أسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا في برنامج الحكومة, لكنها واردة في المستقبل في إطار مراجعة
image

الفريق قايد صالح يرد على اللواء المتقاعد علي غديري ويُلوح بالقضاء

نشرت وزارة الدفاع الوطني، ردا على مقالات صحفية صادرة عن عسكريين متقاعدين ممن “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية
image

تسليم (645) سيارة متعددة المهام لوزارة الدفاع الوطني

 تم اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018، تسليم (645) سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، سيارات مخصصة للدوريات، التدخل، النقل المدرسي والإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة "مرسيدس بنز"
image

باتنة: بوادر قطب امتياز في تصدير السيراميك

تميزت سنة 2018 بباتنة التي تشهد حركية ملحوظة في مجال الاستثمار إذ تحققت في ظرف وجيز "قفزة نوعية" في إنتاج السيراميك بهذه الولاية توجت بتصدير
image

توقيف أكبر مروج للأقراص المهلوسة بمستغانم

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية مستغانم من توقيف "أكبر" مروج للأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 11 ألف قرص, حسبما علم اليوم الأحد
image

قيادة الدرك الوطني تتخذ إجراءات خاصة لتأمين الاحتفالات بمناسبة العام الجديد

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا باحتفالات نهاية السنة وذلك بتجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات و طرق المواصلات, حسب
image

وزارة الفلاحة تؤكد إنتشار طاعون المجترات الصغيرة

أكد المدير العام للمصالح البيطرية، كريم قدور هاشمي، أن التحقيقات التي تم إجراؤها أثبتت وجود وباء طاعون المجترات الصغيرة في المواشي. وطمئن كريم قدور الهاشمي،
قيم هذا المقال
0