الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/12/2018 18:24:00

الفريق قايد صالح يرد على اللواء المتقاعد علي غديري ويُلوح بالقضاء


نشرت وزارة الدفاع الوطني، ردا على مقالات صحفية صادرة عن عسكريين متقاعدين ممن “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”، مؤكدة إحتفاظها بحقها كاملا في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضدهم.
ورد البيان على مقالات  مدير المستخدمين السابق بوزارة الدفاع الوطني، علي غديري في صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية – دون تسميته- والتي دعا فيها” نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، بحسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية”.
واعتبر البيان أن “المقالات التي تتضمن تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، تظهر ” أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة” بالإضافة إلى أنها “وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة”.
وتأسفت وزارة الدفاع الوطني “أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة”.
وجاء في البيان أن هوس الانتقام جعل هؤلاء العسكريين المتقاعدين لا يولون أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به، بموجب القانون رقم 16-05 المؤرخ في 03 غشت 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة.
 ونوه البيان “بأن الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، وهو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم”.
وشدد بيان وزارة الدفاع الوطني أن الخطاب الذي يسوقه هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بقضية يتناولونها بإلحاحٍ، مسألة إتاحة الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية في أعلى هرم الدولة، إنما هو تضارب يفضح نواياهم الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء، ذلك أن هذه المسالة بالذات غير مطروحة أصلا، باعتبار أن غالبية الوظائف العليا في الدولة يشغلها حاليا إطارات من جيل ما بعد الاستقلال.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أنه تم تكريس هذا المبدأ في الجيش الوطني الشعبي ميدانيا وفعليا، حيث وحدها معايير الاستحقاق والكفاءة هي المعتمدة في إسناد مختلف المسؤوليات.


عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الفريق قايد صالح يرد على اللواء المتقاعد علي غديري ويُلوح بالقضاء

نشرت وزارة الدفاع الوطني، ردا على مقالات صحفية صادرة عن عسكريين متقاعدين ممن “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية
image

تسليم (645) سيارة متعددة المهام لوزارة الدفاع الوطني

 تم اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018، تسليم (645) سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، سيارات مخصصة للدوريات، التدخل، النقل المدرسي والإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة "مرسيدس بنز"
image

باتنة: بوادر قطب امتياز في تصدير السيراميك

تميزت سنة 2018 بباتنة التي تشهد حركية ملحوظة في مجال الاستثمار إذ تحققت في ظرف وجيز "قفزة نوعية" في إنتاج السيراميك بهذه الولاية توجت بتصدير
image

توقيف أكبر مروج للأقراص المهلوسة بمستغانم

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية مستغانم من توقيف "أكبر" مروج للأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 11 ألف قرص, حسبما علم اليوم الأحد
image

قيادة الدرك الوطني تتخذ إجراءات خاصة لتأمين الاحتفالات بمناسبة العام الجديد

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا باحتفالات نهاية السنة وذلك بتجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات و طرق المواصلات, حسب
image

وزارة الفلاحة تؤكد إنتشار طاعون المجترات الصغيرة

أكد المدير العام للمصالح البيطرية، كريم قدور هاشمي، أن التحقيقات التي تم إجراؤها أثبتت وجود وباء طاعون المجترات الصغيرة في المواشي. وطمئن كريم قدور الهاشمي،
image

توقيف (35) منقبا عن الذهب بكل من عين قزام وتمنراست

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ديسمبر 2018، إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وتمنراست ، (35) منقبا
image

الحرس البلـــــــــــــدي ينتظرون وعود بدوي

جددت اللجنة الوطنية للحرس البلدي  تمسكها بمطالبها ، داعية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي للتكفل بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار
image

"اليوم العالمي للعيش معا في سلام".. ثمرة مبادرة الجزائر في 2018

·      ترقية قيم السلم و المصالحة و التسامح في بين الأمم أهم مبادئها  احتفى العالم, يوم 16 ماي الماضي, للمرة الأولى باليوم العالمي للعيش معا في
image

ارتفاع طفيف في واردات المنتجات الغذائية خلال 2018

سجلت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع   واردات فئة الحبوب و"السميد والدقيق الأبيض "، و
قيم هذا المقال
0