توقيف أكبر مروج للأقراص المهلوسة بمستغانم





تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية مستغانم من توقيف "أكبر" مروج للأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 11 ألف قرص, حسبما علم اليوم الأحد من هذا السلك الأمني. وأوضح المصدر أن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها أن أحد التجار بمدينة مستغانم يقوم بترويج كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.

وبعد عمليات ترصد ومتابعة للمشتبه به الرئيسي دامت أزيد من شهرين, تمكنت الفرقة المذكورة من تحديد طرق ممارسته للنشاط المحظور والوسائل التي يستعملها في نقل هذه السموم وأماكن تخزينها, كما أشير اليه. ومكنت التحريات المكثفة -يضيف المصدر ذاته- من تحديد توقيت ومكان عقد صفقة متعلقة بشحنة كبيرة من هذه المؤثرات العقلية بمستغانم. وقام التشكيل الأمني المكلف بالإطاحة بالمروج بتوقيفه على أطراف مدينة مستغانم وهو على متن مركبة سياحية وبعد عملية تفتيشها الدقيقة, عثر بداخلها على 11600 قرص مهلوس مخبأة بإحكام بعدة أجزاء داخل السيارة, يضيف نفس المصدر. وبينت التحقيقات أن المشتبه به (32 سنة) ينشط ضمن شبكة إجرامية دولية يمتد نشاطها من بعض الدول الأوروبية إلى داخل التراب الوطني وخصوصا الولايات الغربية للوطن. وتم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوف وحجز السيارة المستعملة في عملية نقل وترويج هذه المخدرات كما سيقدم المعني في وقت لاحق أمام النيابة العامة بالجهات القضائية لمستغانم, وفقا لما أشير إليه.





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