وزارة الفلاحة تؤكد إنتشار طاعون المجترات الصغيرة





أكد المدير العام للمصالح البيطرية، كريم قدور هاشمي، أن التحقيقات التي تم إجراؤها أثبتت وجود وباء طاعون المجترات الصغيرة في المواشي. وطمئن كريم قدور الهاشمي،

في ندوة صحافية عقدها اليوم رفقة رئيس فيدرالية الموالين، بتحكم المصالح البيطرية في تشخيص المرض ومكافحته، مؤكدا تخصيص 400 مليون دينار من أجل استيراد اللقاحات سنة 2019. وذكر مدير العام المصالح البيطرية أن الوباء عابر للحدود، ملمحا لدخوله من دول مجاورة بقوله “إن طاعون المجترات الصغيرة موجود في كل البلدان التي تحيط في الجزائر”. وشدد المتحدث على وجود إحترام تعليمات غلق الأسواق ومنع تنقل المواشي إلا بترخيص من المصالح البيطرية لمحاصرة الداء والقضاء عليه. وبخصوص الحمى القلاعية، كشف كريم قدور هاشمي أن هناك حالات مشبوهة في ثلاثة ولايات وقد تم الإستعانة بمخابر دولية من أجل التحقق منها للشروع في عمليات التلقيح. من جهة أخرى، طمئن المسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المستهلكين بخصوص سلامة اللحوم، داعيا إلى عدم تخويف المواطنين ما دامت الوضعية متحكم فيها.

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