توقيف (35) منقبا عن الذهب بكل من عين قزام وتمنراست





في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ديسمبر 2018، إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وتمنراست ، (35) منقبا عن الذهب وضبطت (16) جهاز كشف عن المعادن ومطرقتي (02) ضغط ومولدين (02) كهربائيين، بالإضافة إلى (500) غرام من الكيف المعالج وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(11) دراجة نارية.

في سياق متصل، حجز حرس السواحل بالجزائر العاصمة ، (31,8) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (830) وحدة من مختلف المشروبات وبندقية صيد و(500) غرام من مادة البارود وكمية من الذخيرة ومعدات تعبئة الخراطيش، بكل من بسكرة والوادي .

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة والقالة ، محاولات هجرة غير شرعية لــ (52) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تمّ توقيف ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والطارف .

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