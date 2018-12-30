الحرس البلـــــــــــــدي ينتظرون وعود بدوي





جددت اللجنة الوطنية للحرس البلدي تمسكها بمطالبها ، داعية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي للتكفل بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار . وقال المكلف بالإعلام باللجنة الوطنية للحرس البلدي الأحرار سلاق بن يوسف في بيان له إن "اللجنة الوطنية ترفض وبقوة أن تتهم من طرف بعض الأطراف أو استغلالها من بعض الجهات التي تحاول تغليط أفراد الحرس البلدي بعدما ضعفت مصداقيته"، مضيفا أن "اللجنة مصرة على مواصلة لغة الحوار وزارة الداخلية الذي لم يستطع لحد اليوم إقناع قاعدة الحرس البلدي في تلبية المطالب المطروحة". وأضاف المتحدث: "فئة الحرس البلدي لا تزال تنتظر من وزير الداخلية بدوي ضرورة إشراك جميع الفاعلين دون إقصاء أي طرف من خلال انتهاج أسلوب الحوار والتفاوض كأسلوب من شانه "حلحلة" المطالب الواقعية الاجتماعية كانت أم مهنية". ويطالب الحرس البلدي بالتعويض عن استغلال في الوظيفة حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن".

عدد القراءات 2 مرة | قراءات اليوم 2 مرة