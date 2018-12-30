

الحرس البلـــــــــــــدي ينتظرون وعود بدوي جددت اللجنة الوطنية للحرس البلدي تمسكها بمطالبها ، داعية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي للتكفل بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار



"اليوم العالمي للعيش معا في سلام".. ثمرة مبادرة الجزائر في 2018 · ترقية قيم السلم و المصالحة و التسامح في بين الأمم أهم مبادئها احتفى العالم, يوم 16 ماي الماضي, للمرة الأولى باليوم العالمي للعيش معا في



ارتفاع طفيف في واردات المنتجات الغذائية خلال 2018 سجلت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع واردات فئة الحبوب و"السميد والدقيق الأبيض "، و



توزيع 3 آلاف سكن إجتماعي و780 تساهمي بالعاصمة استفادت ثلاثة آلاف عائلة بالعاصمة، من سكنات إجتماعية جديدة و780 عائلة من سكنات تساهمية، في إطار العملية 24 للترحيل وإعادة الإسكان. ونشر ت ولاية الجزائر عبر



بن صالح يشيد بمناقب المجاهد "بن حبيلس" بعث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح برقية تعزية إلى عائلة المجاهد المرحوم عبد المالك بن حبيلس عن عمر يناهز 98 سنة. وقال بن صالح



الاتحاد العام للجزائريين يدعو لوقف حرق جثة رعية جزائري طالب رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، القنصل العام ببروكسل في بلجيكا، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ حرق جثة الرعية الجزائرية الذي توفي أول



مقري: الفساد يزول بالقدرة على الرقابة على الشأن العام أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن الفساد يزول بالقدرة على الرقابة على الشأن العام، كما شكّك في نوايا السلطة لمحاربة الفساد



غويني يُحذر من غليــــان الجبهة الاجتماعية · على المنتخبين اختيار أعضاء مجلس الأمة بشفافية دون التعرض للضغوط دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، من البويرة النخبة السياسية و كذا مختلف



شهاب: الأرندي يشيد بتحكم القضاء في انتخابات "السينا" أشاد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، بظروف سير انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وبتحكم القضاء في عملية الاقتراع التي انطلقت على