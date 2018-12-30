توزيع 3 آلاف سكن إجتماعي و780 تساهمي بالعاصمة
استفادت ثلاثة آلاف عائلة بالعاصمة، من سكنات إجتماعية جديدة و780 عائلة من سكنات تساهمية، في إطار العملية 24 للترحيل وإعادة الإسكان. ونشر ت ولاية الجزائر عبر صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" صورا لعملية الترحيل ، وأكدت أنه " مُواصلة للعمليات الكبرى للترحيل و إعادة الإسكان و مع إنقضاء سنة 2018 ، تستفيد 3000 عائلة من سكنات إجتماعية جديدة و 780 عائلة أيضا من سكنات تساهمية جديدة ". كما هنأت، ولاية الجزائر، المستفيدين من السكنات، مؤكدة أن البقية، سيأتي الدور عليهم مع العملية الـ 25 المبرمجة خلال السداسي الأول من سنة 2019.
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