بن صالح يشيد بمناقب المجاهد "بن حبيلس"





بعث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح برقية تعزية إلى عائلة المجاهد المرحوم عبد المالك بن حبيلس عن عمر يناهز 98 سنة. وقال بن صالح ،أمس، في برقية التعزية لعائلة الفقيد تسلمت "الاتحاد" نسخة منها إنه "غيب الأجل المحتوم الأخ المجاهد المرحوم عبد المالك بن حبيلس، وإنها للحظة أليمة تغمرها فيها مشاعر الأسى و نحن نودع أحد رجالات الجزائر الذين نشأوا على النضال الوطني"، مؤكدا أنه "هو الذي تشرب من الحركة الوطنية القيم والمبادئ، وانتمى إلى ذلك الجيل من المناضلين الذين بذلوا تضحيات تبقى خالدة في مسار حياتهم"، مشيرا أن "المرحوم أثرى رصيده بما عرف عنه من رجاحة العقل و نفاذ البصيرة خلال المهام و المسؤوليات السامية التي تقلدها، سفيراً، ووزيرًا، ورئيسًا للمجلس الدستوري". و ذكر بن صالح أنه "في هذا الموقف الأليم أتقدم إليكم بأحر التعازي مبتهلاً إلى الله سبحانه و تعالى أن يمدكم بعونه لتجاوز هذا المصاب الأليم و أن يجعل من الصبر الجميل خير أنيس لكم و يتغمد المرحوم في جنة الرضوان... وألهمكم الصبر و الثبات... وعظم الله أجركم... "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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