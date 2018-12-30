الاتحاد العام للجزائريين يدعو لوقف حرق جثة رعية جزائري
طالب رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، القنصل العام ببروكسل في بلجيكا، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ حرق جثة الرعية الجزائرية الذي توفي أول أمس، بناء على قرار اتخذ من قبل زوجته البلجيكية وابنه. وأفاد بيان للإتحاد العام للجزائريين بالمهجر بالقول:" ..تلقينا نبأ قرار أهل المغفور له المدعو حمزاوي علي المولود بتاريخ 20 جانفي1953 ببلدية دلس ولاية بومرداس ابن حسين ونجار خروفة القاضي بحرق الجثة"، مؤكدا أن "هذا القرار الذي اتخذ من طرف زوجة الضحية المدعوة "ليندا كاستلين" من أصول بلجيكية واحد أولاده"، مذكرا أن "حرق الجثة جاء بحجة تنفيذ الوصية التي تركها المتوفي وهو الشيء غير المؤسس والمشكوك في ثبوته"، داعيا القنصل العام ببروكسل في بلجيكا "بالتدخل العاجل لوقف حرق جثة الرعية الجزائرية، بناء على قرار زوجته البلجيكية وابنه بكل السبل القانونية".
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