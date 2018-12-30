مقري: الفساد يزول بالقدرة على الرقابة على الشأن العام





أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن الفساد يزول بالقدرة على الرقابة على الشأن العام، كما شكّك في نوايا السلطة لمحاربة الفساد المستشري في البلاد. وأوضح مقري في تعليقه استحداث قطب جنائي مالي مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد، بالإضافة إلى الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني، وذلك في تدوينه على حساب فايسبوك ويعتقد رئيس حركة مجتمع السلم أن ” الفساد لا يزول بالنظرة الأحادية والسلطة المطلقة ..وإنما إلا بالقدرة على الرقابة على الشأن العام، بالتدافع السلمي والحر بين مختلف القوى ومختلف الآراء والأفكار والمصالح"، وأضاف:" من أراد أن ينهي الفساد فليسمح ببناء مؤسسات قوية ذات مصداقية – ولو بالتدرج – تتدافع في ما بينها في إطار الشفافية والقانون”.

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