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30/12/2018 11:07:00

شهاب: الأرندي يشيد بتحكم القضاء في انتخابات "السينا"


أشاد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، بظروف سير انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وبتحكم القضاء في عملية الاقتراع التي انطلقت على مستوى المجالس المحلية والولائيةوأكد صديق شهاب، في تصريح لموقع إخباري بخصوص مجريات العملية التي شككت أحزاب ومراقبون للعملية السياسية في نزاهتها بالقول ” التنظيم جد محكم، والعملية تسير في ظروف عادية، خصوصا في ظل إشراف القضاء على تأطيرها، ونؤكد أنه لم نتلق حد الآن أي ملاحظات سلبيةوفيما يخص مصداقية عملية التصويت وتحذيرات المراقبين وشخصيات سياسية من استغلال المال الفاسد في توجيه عملية الإقتراع، قال” تبقى تلك مجرد أقاويل واتهامات، حتى أن البعض يصطلح عليها بسوق الإنتخابات أو سوق مجلس الأمة، لكن لا أحد قدم الدليل.وأضاف في ذات السياق “حتى ولو يكن هناك استغلال للمال الفاسد، هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على النتائج، كممارسة الضغوطات الإدارية من قبل القيادات للتأثير على المنتخبين، والتحيزوعن حظوظ مرشحي حزب الأرندي الذين دخلوا  السباق في 46 ولاية، أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أن حظوظ الحزب قائمة وكبيرة جدا، رغم صعوبة التكهن بالنتيجة قبل الإعلان عن النتائج النهائية، خصوصا وأن منتخبي تشكيلته السياسية سجلوا مشاركة قياسية.

 

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