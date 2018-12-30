الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
30/12/2018 10:13:00

الأفــــــــــــلان والأرندي وجهـــــــــــــا لوجه


  • ·      المجلس الدستورى سيعلن عن النتائج النهائية خلال ثلاثة أيام

انطلقت، أمس، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بمشاركة مرشحين عن 23 حزبا، و41 مرشحا مستقلا، أي ما مجموعه 206 مرشحا منتخبين على مستوى المجالس المحلية البلدية والولائية. وبدأت الانتخابات في مقرات الولايات بمشاركة أزيد 300 مرشحا من بين المنتخبين الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام وتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي جرت و لأول مرة تحت إشراف قضاةوقد عرفت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة عبر مختلف ولايات الوطن مشاركة 23 حزبا من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحاكما أن انتخابات التجديد النصفي جرت ولأول مرة تحت إشراف القضاء حيث تم تسخير 736 قاض للإشراف على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 04 منهم أصليون و04 مستخلفون.   أما بخصوص شروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع، ذكر المجلس الدستوري مؤخرا أنه "طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر الماضي والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين". وبشأن الشروط الشكلية يشترط أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة  بالولاية المعنية وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 24 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة".وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.كما يشترط أن "تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن ويجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية". أما فيما يخص الشروط الموضوعية فيشترط على الطاعن أن "يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، ويجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له ، كما ان المجلس الدستوري يبت في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 131 الفقرة الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا يتم انتخاب ثلثي أعضائه 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن قبل أعضاء 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا على أساس عضوين عن كل ولاية، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا.

 

  • عراك في انتخابات "السينا" في وهران

عرفت عملية انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة منافسة شرسة بين حزبي السلطة الأرندي و الأفلان، حيث شهد  مقر المجلس الشعبي الولائي لوهران، "معركة" بين مناضلي الحزبين – وفقا لما نشرته وسائل إعلامية-، وقد نشبت "المعركة" مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، في قاعة المحاضرات، عندما توجه نواب "الأرندي" إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الولائي عندما لاحظا أن منتخبي "الأفالان" يدخلون إلى مكتب الرئيس قبل التوجه إلى قاعة الانتخاب. وهناك وقعت الواقعة- استنادا لذات المصادر-.

 

عدد القراءات 6 مرة | قراءات اليوم 6 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الحرس البلـــــــــــــدي ينتظرون وعود بدوي

جددت اللجنة الوطنية للحرس البلدي  تمسكها بمطالبها ، داعية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي للتكفل بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار
image

"اليوم العالمي للعيش معا في سلام".. ثمرة مبادرة الجزائر في 2018

·      ترقية قيم السلم و المصالحة و التسامح في بين الأمم أهم مبادئها  احتفى العالم, يوم 16 ماي الماضي, للمرة الأولى باليوم العالمي للعيش معا في
image

ارتفاع طفيف في واردات المنتجات الغذائية خلال 2018

سجلت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع   واردات فئة الحبوب و"السميد والدقيق الأبيض "، و
image

توزيع 3 آلاف سكن إجتماعي و780 تساهمي بالعاصمة

استفادت ثلاثة آلاف عائلة بالعاصمة، من سكنات إجتماعية جديدة و780 عائلة من سكنات تساهمية، في إطار العملية 24 للترحيل وإعادة الإسكان. ونشر ت ولاية الجزائر عبر
image

بن صالح يشيد بمناقب المجاهد "بن حبيلس"

بعث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح برقية تعزية إلى عائلة المجاهد المرحوم عبد المالك بن حبيلس عن عمر يناهز 98 سنة. وقال بن صالح
image

الاتحاد العام للجزائريين يدعو لوقف حرق جثة رعية جزائري

طالب رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، القنصل العام ببروكسل في بلجيكا، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ حرق جثة الرعية الجزائرية الذي توفي أول
image

مقري: الفساد يزول بالقدرة على الرقابة على الشأن العام

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن الفساد يزول بالقدرة على الرقابة على الشأن العام، كما شكّك في نوايا السلطة لمحاربة الفساد
image

غويني يُحذر من غليــــان الجبهة الاجتماعية

·      على المنتخبين اختيار أعضاء مجلس الأمة بشفافية دون التعرض للضغوط دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس،  من البويرة النخبة السياسية و كذا مختلف
image

شهاب: الأرندي يشيد بتحكم القضاء في انتخابات "السينا"

أشاد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، بظروف سير انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وبتحكم القضاء في عملية الاقتراع التي انطلقت على
image

الأفــــــــــــلان والأرندي وجهـــــــــــــا لوجه

·      المجلس الدستورى سيعلن عن النتائج النهائية خلال ثلاثة أيام انطلقت، أمس، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بمشاركة مرشحين عن 23 حزبا، و41 مرشحا مستقلا،
قيم هذا المقال
0