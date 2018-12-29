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29/12/2018 21:19:00

شخصيات بارزة تشارك في جنازة بن حبيلس


شيعت ظهيرة اليوم جنازة الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري، عبد المالك بن حبيلس ، الذي وافته المنية ليلة الجمعة عن عمر يناهز 98 سنة، بمقبرة سيدي نعمان بوزريعة بالجزائر العاصمة.وقد حضر مراسم التشييع الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ووزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح، والعديد من الشخصيات السياسية البارزة.جدير بالذكر أن الفقيد ولد في الـ 27 أبريل 1921 بسطيف، و تقلد عدة مناصب في الدولة حيث شغل  منصب أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية، بين الفترة الممتدة من سنة 1963 إلى غاية سنة 1964.كما شغل الفقيد منصب سفير الجزائر باليابان، ثم بتونس من 1964 إلى 1971، ليعود إلى تقلد منصب أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية من 1971 إلى 1977، وفي سنة 1977 عين وزيرا للعدل، ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية في سنة 1989 في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

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