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29/12/2018 15:45:00

انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة: 7 مترشحين يتنافسون بالعاصمة


يتنافس سبعة (07) مترشحين يمثلون ستة أحزاب سياسية ومترشحة حرة على مقعد ولاية الجزائر في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة التي انطلقت اليوم السبت بمقر المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة. ويمثل هؤلاء المترشحون كل من أحزاب جبهة التحرير الوطني , التجمع الوطني الديمقراطي , حركة مجتمع السلم, بالإضافة الى جبهة القوى الاشتراكية , جبهة المستقبل و حزب الفجر الجديد وكذا مرشحة حرة. وتجرى هذه الانتخابات في "ظروف عادية" على مستوى أربعة (04) مكاتب , يشرف على كل مكتب أربعة قضاة وكاتب ضبط, معينين من قبل وزارة العدل. وتعني هذه الاستحقاقات 1254 منتخبا محليا يمثلون المجلس الشعبي الولائي و57 مجلس بلدي على مستوى ولاية الجزائر , حسبما صرح به مدير الادارة المحلية الانتخابات والمنتخبين بالولاية أحمد أبوأحمد, مبرزا ان هذه الانتخابات "سخرت لها جميع الامكانيات". للإشارة فان انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة تعني انتخاب 48 عضوا جديدا في الغرفة الثانية للبرلمان على مستوى الولايات ال48 للوطن و ذلك بعد التجديد النصفي الذي جرى سنة 2015 . ويتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, والتي ستجري لأول مرة تحت إشراف قضاة.

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انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة: 7 مترشحين يتنافسون بالعاصمة

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