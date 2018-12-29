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29/12/2018 13:06:00

حطاب يضع حجر الأساس لمشروع المركز الأولمبي الإفريقي بتمنراست


أشرف وزير الشباب والرياضة محمد حطاب اليوم السبت على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع المركز الأولمبي الإفريقي "أولمبافريكا" ببلدية تاظروك ( 270 كلم شمال شرق تمنراست). وأوضح الوزير الذي كان مرفوقا بوزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود على هامش وضع حجر الأساس لهذا المشروع بأعالي بلدية تاظروك ( علو1800 متر), أن "هذا المركز الرياضي بامتياز يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى بعده الإفريقي ولكونه سيساهم بشكل كبير في انتقاء واحتضان المواهب الرياضية الناشئة وتطوير الحركية الرياضية بهذه المنطقة من الجنوب الكبير بشكل عام".

وذكر حطاب الذي رافقه أيضا رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية مصطفى براف وممثلي اللجان الأولمبية لمالي والنيجر والسينغال أن "ولاية تمنراست تدعمت بأكثر من 200 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة حيث يأتي هذا المرفق الرياضي الهام تكملة لتلك المنشآت الرياضية ويعد إضافة كبيرة في جهود تطوير الرياضة بهذه الولاية والمناطق المجاورة لها وستستفيد من خدماته أيضا دول إفريقية مجاورة". من جهته, أشار وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أن هذا المرفق الرياضي الكبير يكتسي أهمية كبيرة ويعد مكسبا لهذه المنطقة التي تتميز بخصوصيات كثيرة وسيمنح الفرصة للشباب بتطوير قدراتهم الرياضية. بدوره, اكد مصطفى براف أن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ستعمل "بقوة" من أجل إنجاح هذا المشروع وتطوير الرياضة بالمنطقة. وبنفس الموقع, قدم للوفد الوزاري عرضا حول المركز الأولمبي الإفريقي الذي يمتد على مساحة 5 هكتار ويتوفر على رواق لألعاب القوى وملعب لكرة القدم وعدة قاعات متخصصة (كرة السلة وكرة اليد والجيدو والكاراتي وغيرها) إلى جانب مسبح جواري وأجنحة إدارية ومركز إيواء وسيستغل أيضا للتكوين العالي في مختلف أنواع الرياضات.واختتم وزير الشباب والرياضة محمد حطاب هذه الزيارة إلى ولاية تمنراست بتفقد مشروع إنجاز ملعب ألعاب القوى ببلدية تاظروك.

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