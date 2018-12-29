مبادرة لتنظيف حي "الوئام" بمدينة تيسمسيلت





تم اليوم السبت تنظيم عملية تنظيف حي "الوئام" بمدينة تيسمسيلت التي أقيمت تحت شعار "نظفوا أفنيتكم وصية نبيكم" حسبما لوحظ.

و شملت العملية التي جسدت تحت إشراف مديرية البيئة وأعطى إشارة انطلاقها الأمين العام للولاية عبد الكريم مغربي إزالة النفايات المنزلية والهامدة والأتربة المتراكمة وتنقية البالوعات وقنوات صرف مياه الأمطار وتقليم الأشجار على مستوى المساحات الخضراء للحي فضلا على غرس الشجيرات التزينية.

وشهدت هذه المبادرة البيئية مشاركة عديد الهيئات والمؤسسات العمومية والجمعيات منها مديريات الأشغال العمومية وديوان الترقية والتسيير العقاري والتعمير والهندسة المعمارية والبناء والنشاط الاجتماعي والتضامن ومحافظة الغابات وو حدة الديوان الوطني للتطهير والمؤسستين العموميتين لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الصلبة الحضرية والتحسين الحضري ومصالح البلدية إضافة إلى متربصي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "تاج الدين حامد عبد الوهاب" لتيسمسيلت وبراعم الكشافة الإسلامية الجزائرية. كما استقطبت هذه العملية عدد ملفت من المواطنين لاسيما من الشباب الذين استجابوا للنداء الذي وجهته المديرية المذكورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للمشاركة القوية في هذه المبادرة.

وبالموازاة مع هذه المبادرة تم تنظيم عملية تحسيسية تضمنت لقاءات جوارية تم خلالها توزيع مطويات وتوجيه نصائح وإرشادات لفائدة المواطنين حول أهمية عمليات التنظيف الدورية في المحافظة على نظافة وجمال المدينة.

عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة