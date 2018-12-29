هلاك 5 افراد من عائلة واحد جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون بالجلفة
هلك خمسة اشخاص من عائلة واحدة اليوم السبت بولاية الجلفة جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون حسبما علم من مصالح الحماية المدنية. وإستنادا لذات المصدر فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة مسعد (75 كيلومتر جنوب الولاية) في حدود الساعة التاسعة ونصف صباحا ب (قرية عثمان) حوالي 3 كلم شمال شرق مدينة مسعد لأجل حادثة مأسوية تتمثل في هلاك خمس أشخاص من عائلة واحدة ويتعلق الأمر بالأب (31 سنة) والأم (29 سنة) وطفل عمره (5 سنوات)و كذا توأمين عمرهما (3 سنوات). وتشير المعطيات الأولى إلى اختناقهم بغاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة ليبقى التحقيق في هذه الحادثة من قبل الجهات الأمنية المختصة وفقا لذات المصالح.
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