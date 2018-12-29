

هلاك 5 افراد من عائلة واحد جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون بالجلفة هلك خمسة اشخاص من عائلة واحدة اليوم السبت بولاية الجلفة جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون حسبما علم من مصالح الحماية المدنية. وإستنادا لذات المصدر



تنظيم أول بيع بالمزاد العلني لملابس تقليدية بوهران تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوهران ولأول مرة بيعا بالمزاد العلني لأربعة أنواع من الألبسة التقليدية الوهرانية خلال السهرة التي ستقام بمركب الأندلسيات ليلة 31



اندلاع حريق ضخم بمصنع لطائرات "إيرباص" في ألمانيا اندلع حريق في أحد مصانع فرع شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" في جنوب ألمانيا الليلة الماضية ما ادى إلى مشكلات إنتاجية للشركة التي تعاني من



الرئيس الاسبق للمجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس في ذمة الله انتقل الى رحمة الله ليلة امس الجمعة الرئيس الاسبق للمجلس الدستوري المجاهد عبد المالك بن حبيلس عن عمر يناهز 98 سنة حسب ما علم اليوم



انطلاق انتخابات التجديد النصفي لاعضاء مجلس الامة شرع المنتخبون على مستوى المجالس المحلية (البلدية والولائية) اليوم السبت في عملية انتخابات التجديد النصفي لاعضاء مجلس الامة لاختيار ممثليهم في هذه الغرفة العليا للبرلمان.



مدينة تنس تحتضن فعاليات المسابقة الوطن للصيد بالقصبة احتضنت مدينة تنس الساحلية 53 كلم شمال عاصمة الولاية الشلف ، فعاليات المسابقة الوطنية للصيد بالقصبة تحت شعار "الخليل " نسبة للباخرة المفقودة منذ سنوات



الثورة الجزائرية "أثّرت بعمق" في فكر فانون ومانديلا أبرز الباحث الاسترالي بجامعة موناش (أستراليا) في مقال نشرته يومية "ذي ناميبيين" أن الثورة الجزائرية "أثرت بشكل عميق" على تفكير الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا



الإمارات تعيد فتح سفارتها بدمشق أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة ، أول أمس، فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع علاقاتها مع سوريا على خلفية الاحتجاجات ضد نظام



لقاء مصري إيراني في طهران يبحث التطورات الإقليمية والدولية بحث مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، حسين أمير عبد اللهيان مع مدير مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، التطورات الإقليمية والدولية،